Na koncertu ga je najprej obšla slabost, nato je potreboval celo kisik

Kljub temu da se že nekaj časa srečuje z zdravstvenimi težavami, Rod Stewart še vedno nastopa. V zadnjem času je moral odpovedati nekaj koncertov, a svojih oboževalcev v West Valley Cityju v Utahu ni želel razočarati. Prav zato se je odločil, da bo stopil na oder in profesionalno opravil z nastopom, a se je na koncu izkazalo, da njegova odločitev vseeno ni bila najbolj pametna.

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81-letnika je na odru nenadoma obšla vrtoglavica in huda slabost. Po poročanju tujih medijev je bilo jasno, da se ne počuti dobro in da čuti bolečino, saj se je ustavil sredi pesmi. Člani njegove tehnične ekipe so takoj prepoznali resnost situacije in mu prinesli masko s kisikom, da ne bi izgubil zavesti. Situacija je seveda prestrašila oboževalce, ki so se zbali za pevčevo življenje, a se je po hitrem posredovanju z nujno oskrbo s kisikom v zakulisju vse skupaj nekoliko umirilo.

Rod Stewart se zadnje čase ne počuti najbolje. FOTO: Profimedia

Kljub resnemu zdravstvenemu opozorilu se je glasbenik nato vrnil na oder in dokazal, da je profesionalec. Po kratkem premoru se je vrnil pred občinstvo, kjer je na lasten račun spretno stresel nekaj šal in tako pomiril napetost. Da bi preprečil ponovitev incidenta, je nastop dokončal sedeč na stolu, a z nezmanjšano energijo v glasu. "Predstava se mora nadaljevati," je zaklical prepoznaven stavek. Kaj točno je krivo za njegovo stanje in kakšna je situacija po koncertu, njegovi predstavniki za medije še niso sporočili.

Medtem ko se Rod spopada z boleznijo, sta bila nedavno v središču pozornosti tudi njegov sin Liam Stewart in njegova žena Nicole Artukovich. Nicole, ki je hrvaškega porekla in se je z Liamom leta 2024 poročila v Dubrovniku, je na družbenih omrežjih delila utrinke s svetovnega prvenstva v nogometu, ki trenutno poteka tudi v Dallasu. S ponosom je razkrila, da je navijala za hrvaško reprezentanco, kar je označila za uresničitev sanj. V objavi je zapisala, kako rada ima Hrvaško, njihov ponos in igralce, priložila pa je fotografije, na katerih sta z možem oba oblečena v prepoznavne kockaste drese.