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Na koncertu ga je najprej obšla slabost, nato je potreboval celo kisik

Utah, 22. 06. 2026 15.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
rod stewart

Zdravstveno stanje Roda Stewarta že nekaj časa ni več idealno, saj je v preteklosti tudi že odpovedoval koncerte, a zvezdnik še vedno vztraja. 81-letnika pa je na nedavnem koncertu v West Valley Cityju v Utahu nenadoma obšla slabost, začelo se mu je vrteti in skoraj se je sesedel. Z nastopom je prekinil, njegova ekipa pa je takoj reagirala in mu prinesla masko s kisikom.

Kljub temu da se že nekaj časa srečuje z zdravstvenimi težavami, Rod Stewart še vedno nastopa. V zadnjem času je moral odpovedati nekaj koncertov, a svojih oboževalcev v West Valley Cityju v Utahu ni želel razočarati. Prav zato se je odločil, da bo stopil na oder in profesionalno opravil z nastopom, a se je na koncu izkazalo, da njegova odločitev vseeno ni bila najbolj pametna.

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81-letnika je na odru nenadoma obšla vrtoglavica in huda slabost. Po poročanju tujih medijev je bilo jasno, da se ne počuti dobro in da čuti bolečino, saj se je ustavil sredi pesmi. Člani njegove tehnične ekipe so takoj prepoznali resnost situacije in mu prinesli masko s kisikom, da ne bi izgubil zavesti. Situacija je seveda prestrašila oboževalce, ki so se zbali za pevčevo življenje, a se je po hitrem posredovanju z nujno oskrbo s kisikom v zakulisju vse skupaj nekoliko umirilo.

Rod Stewart se zadnje čase ne počuti najbolje.
Rod Stewart se zadnje čase ne počuti najbolje.
FOTO: Profimedia

Kljub resnemu zdravstvenemu opozorilu se je glasbenik nato vrnil na oder in dokazal, da je profesionalec. Po kratkem premoru se je vrnil pred občinstvo, kjer je na lasten račun spretno stresel nekaj šal in tako pomiril napetost. Da bi preprečil ponovitev incidenta, je nastop dokončal sedeč na stolu, a z nezmanjšano energijo v glasu. "Predstava se mora nadaljevati," je zaklical prepoznaven stavek. Kaj točno je krivo za njegovo stanje in kakšna je situacija po koncertu, njegovi predstavniki za medije še niso sporočili.

Preberi še Sin Roda Stewarta na nogometnem prvenstvu navijal za Hrvate

Medtem ko se Rod spopada z boleznijo, sta bila nedavno v središču pozornosti tudi njegov sin Liam Stewart in njegova žena Nicole Artukovich. Nicole, ki je hrvaškega porekla in se je z Liamom leta 2024 poročila v Dubrovniku, je na družbenih omrežjih delila utrinke s svetovnega prvenstva v nogometu, ki trenutno poteka tudi v Dallasu. S ponosom je razkrila, da je navijala za hrvaško reprezentanco, kar je označila za uresničitev sanj. V objavi je zapisala, kako rada ima Hrvaško, njihov ponos in igralce, priložila pa je fotografije, na katerih sta z možem oba oblečena v prepoznavne kockaste drese.

Razlagalnik

Rod Stewart je eden najuspešnejših britanskih rock in pop glasbenikov vseh časov. S svojo značilno hripavo barvo glasu je zaslovel v poznih 60. letih prejšnjega stoletja, najprej kot član skupin Jeff Beck Group in Faces, nato pa je zgradil izjemno uspešno samostojno kariero. V svoji več desetletij dolgi karieri je prodal več kot 250 milijonov plošč po vsem svetu, ustvaril pa je številne brezčasne uspešnice, kot so 'Maggie May', 'Da Ya Think I'm Sexy?' in 'Sailing'. Zaradi svojega izjemnega doprinosa k glasbeni industriji je bil dvakrat sprejet v Dvorano slavnih rokenrola.

Fraza 'predstava se mora nadaljevati' (v angleščini 'the show must go on') je eden najbolj prepoznavnih izrazov v svetu zabavne industrije. Izvira iz tradicije potujočih cirkusov in gledališč iz 19. stoletja, kjer je bilo ključnega pomena, da se nastop kljub nepredvidenim težavam, nesrečam ali tehničnim napakam ne prekine. Danes ta stavek simbolizira neomajno profesionalnost, vztrajnost in zavezanost izvajalca, da kljub osebnim stiskam, bolečini ali težavam izpelje svoj nastop do konca zaradi spoštovanja do občinstva.

Dodatni kisik se v medicini uporablja za zdravljenje hipoksije, stanja, pri katerem tkiva v telesu ne prejmejo dovolj kisika. Ko oseba na odru ali v stresnih situacijah občuti vrtoglavico, slabost ali omedlevico, lahko to nakazuje na padec krvnega tlaka, srčne težave ali izčrpanost. Uporaba maske s kisikom pomaga hitro povečati raven kisika v krvi, kar izboljša delovanje možganov in vitalnih organov, s čimer se hitreje povrne zavest in stabilizira splošno počutje pacienta.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Rod Stewart zdravstvene težave koncert v Utahu kisikova maska Liam Stewart Nicole Artukovich Svetovno prvenstvo

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