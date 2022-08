Na koncertu Jelene Karleuša lažni preplah z bombo

"Karleuša je naznanila zadnjo pesem in jo odpela. Nato je prišla policija in vse evakuirala," je za portal Nezavisne povedal obiskovalec koncerta. Na lažni preplah se je odzvala tudi banjaluška policija, ki je sporočila: "Sinoči okoli 23.50 je neznana oseba poklicala Policijsko upravo Banja Luka in sporočila, da je na stranišču gostinskega lokala v naselju Ada v Banja Luki eksplozivno sredstvo. Na podlagi pregleda in poročila strokovnjakov smo ugotovili, da je šlo za lažno prijavo."

Pevska diva je podoben incident doživela že leta 2013. Takrat se je lažen bombni preplah zgodil pred njenim koncertom, ki je bil zaradi tega za nekaj minut prestavljen. Jelena je takrat dejala, da je policija prejela lažno prijavo o bombi, spraznila celoten klub, a na koncu ni našla ničesar, zato je lahko koncert potekal brez težav. "Edina bomba tistega večera sem bila jaz," je po incidentu izjavila v svojem stilu.