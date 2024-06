Na koncertu Taylor Swift tudi Princ William s tremi otroki.

Člani kraljeve družine so uživali v prvem izmed številnih koncertov, ki jih bo zvezdnica izvedla v Londonu junija in avgusta. Prihod zvezdnice v London je proslavila tudi kraljeva straža, ki je pred Buckinghamsko palačo zaigrala pevkin hit Shake It Off.

Princ in glasbenica sta sicer stara prijatelja. Z njo je pravzaprav tudi nastopil, in sicer leta 2013 na enem izmed dobrodelnih dogodkov v Kensingtonski palači. Na odru jima je takrat družbo delal tudi Jon Bon Jovi, skupaj pa so zapeli hit Livin' on a Prayer.

"Ko sem sedel in gledal nastop Jona Bon Jovija, sem si mislil: 'To je to. Moje delo je opravljeno. Čez minuto bom dobil večerjo in morda bom lahko poklepetal z nekaterimi ljudmi,'" se je večera leta pozneje spominjal princ. "Sedim zraven Taylor Swift. Ona je na moji levi. In ko Jon zapoje svojo prvo pesem, sledi premor in ona se obrne proti meni. Položi roko na mojo roko, me pogleda v oči in reče: 'Daj no, William, pojdiva.'"