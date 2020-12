Na koronavirus je bil pozitiven tudi fant Britney Spears: Tega virusa ne razumem

Izbranec nekdanje princese popa Britney Spears, postavni Sam Asghani, je razkril, da se je tudi sam okužil z novim koronavirusom. Pravi, da se okužbi očitno ni mogel izogniti, je pa vesel, da je zanjo izvedel dovolj hitro, da je ni prenesel na svoje najbližje.

icon-expand Britney Spears in Sam Asghari FOTO: AP

"Leto 2020 je bilo noro leto za vse nas. Pred kratkim sem izvedel, da sem pozitiven na novi koronavirus, in hvala bogu sem imel to srečo, da sem novico o okužbi izvedel dovolj zgodaj, tako da nisem okužil nikogar od svojih najbližjih,"je maneken in partner pevke Britney Spears, 26-letni Sam Asghani,zapisal na svojem profilu na Instagramu ter dodal:"Hitro sem se izoliral in začel s karanteno."Ob zapisu je dodal še čustvenček s sklenjenimi rokami, ki ponazarjajo molitev.

Sam pravi, da se lahko siceršnjemu zdravemu načinu življenja zahvali, da jo je odnesel brez hujših simptomov in posledic. Kot je zapisal, je imel zares blage simptome in se je le en dan počutil, kot da bi bil malo prehlajen. "Mislim, da je k temu pripomogel moj način življenja. Čeprav sem bil okužen, sem lahko nadaljeval s svojimi treningi in s prehranjevanjem, kot sem ga sicer vajen. Po desetih dneh, ko nisem bil več kužen, sem šel še enkrat na testiranje in dobil negativni rezultat. Zdravniki so mi potrdili, da lahko zaključim karanteno in se vrnem v objem svojih najljubših oseb," je še dodal postavni maneken.

Pravi, da se zaveda, da obstajajo tudi popolnoma zdravi ljudje, podobni njemu, ki dajo veliko na zdrav način življenja, a so po okužbi vseeno hudo zboleli."Tega virusa preprosto ne razumem. Moj nasvet je, da jemljete vitamine, da poskrbite za vnos tekočine, da dobro jeste in poskrbite za svoj imunski sistem. Prepričan sem, da vam bo to zagotovo pomagalo. Ne le pri borbi s koronavirusom, pri vsem." Sam in Britney sta že skupaj, saj je pevka nedavno delila video, na katerem se Sam in njena sinova igrajo z vozičkom, s katerim se je pevka prevažala naokoli, ko je imela zlomljeno stopalo.