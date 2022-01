Na kraju tragične nesreče postavili kip Kobeju Bryantu in njegovi hčerki

Dve leti po tragični helikopterski nesreči, v kateri sta poleg sedmih drugih potnikov umrla tudi košarkar Kobe Bryant in njegova hčerka Gianna, so na kraju dogodka postavili poseben spomenik. Kip, ki poleg nasmejanega očeta in hčerke vsebuje tudi imena preostalih žrtev, so obiskali že številni oboževalci, ki so s seboj prinesli cvetje in sveče.

Gorovje v Calabasasu, kjer je pred dvema letoma v helikopterski nesreči ugasnilo devet življenj, po novem krasi 70-kilogramski bronast kip košarkarske legende Kobeja Bryanta in njegove hčerke Gianne. icon-expand Kobe in Gianna Bryant odeta v bron. FOTO: Profimedia 41-letnik in njegova 13-letna hčerka sta se pred dvema letoma kljub slabemu vremenu skupaj s sedmimi drugimi potniki s helikopterjem odpravila na športni dogodek, na katerega nikoli nista prispela. V omenjenem gorovju je namreč zaradi slabih razmer pilot helikopterja izgubil nadzor nad vozilom in strmoglavil ter pod seboj pokopal vseh devet potnikov. Kip, ki sicer v prvotnem planu izpostavlja športnika in njegovo hčerko, poleg napisa "Heroji pridejo in grejo, a legende živijo za vedno," vsebuje tudi imena preostalih žrtev: Johna Altobellija, njegove žene Keri in hčerke Alysse, Christine Mauser, Sare Chester in njene hčerke Payton ter pilota Araja Zobayana. icon-expand Kip stoji na pobočju gorovja, ki je bilo usodno za helikopter. FOTO: Profimedia Dan Medina, ustvarjalec kipa, je sicer dejal, da je kip zgolj začasni tribut, a da upa, da mu bo mesto kmalu dovolilo ustvariti permanentno verzijo, s katero se bo lahko poklonil športniku in preostalim udeležencem nesreče. PREBERI ŠE Vanessa Bryant za smrt moža in hčerke izvedela na spletu Tragična nesreča je prve obrise epiloga dobila sicer štiri mesece kasneje, ko so odgovorni za varnost za nesrečo okrivili pilota, ki se je kljub slabemu vremenu odločil za polet. Vdovo Kobeja Bryanta pa je pri tragediji najbolj zmotilo dejstvo, da so fotografije s kraja nesreče, na katerih so bili vidni tudi človeški ostanki, pricurljale v javnost. Poleg tega je kasneje v odloku tožbe proti losangeleškem okrožju razkrila tudi to, da je a smrt moža in hčerke izvedela na spletu. icon-expand Spominki oboževalcev pri kipu Kobeja in Gianne Bryant. FOTO: Profimedia Svojcem štirih žrtev helikopterske nesreče je sodišče sicer dosodilo približno 2,2 milijona evra odškodnine zaradi objave neavtoriziranih fotografij nesreče, ki so jih posneli pomočniki šerifa in gasilci. Med tistimi, ki bodo dobili omenjeni znesek, pa ni bilo Bryantove vdove, ki je tožbo vložila ločeno od preostalih svojcev.