Princ Louis z grimasami nasmejal ob praznovanju kraljičinega jubileja

Princ Louis z bratcem in sestrico, na prizorišče so prispeli v kočijah

Mali Louis je z zanimanjem opazoval prelet letal nad palačo, katerih zvok ga je nekoliko zmotil. V nekem trenutku se je k njemu nagnila tudi prababica, njo je deček pazljivo poslušal. Ob Louisu so bili prisotni še 8-letni princ George, 7-letna sestrica, princesa Charlotte, in njihova starša, 39-letni William in leto starejša Kate Middleton.