Na Leclercovi poroki pozornost ukradel psiček

Poročali smo, da sta si v Monaku večno zvestobo obljubila dirkač formule 1 Charles Leclerc in vplivnica Alexandra Saint Mleux. Mladoporočenca sta zdaj s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila vrsto fotografij in posnetkov, ki so nastali na poseben dan, javnost pa se strinja, da jima je nekdo ukradel pozornost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

S svojo simpatičnostjo je namreč navdušil njun psiček Leo, ki je bil vključen v obred. Ne le, da sta se skupaj z njim zapeljala v več kot 10,5 milijona evrov vrednem starodobnem Ferrariju, Leo ju je, kot potrjujejo tudi fotografije, budno spremljal tudi med civilnim obredom.

"Dan, ki si ga bova zapomnila za vedno," je na Instagramu zapisal dirkač in javnosti zaupal, da se bo poročno slavje nadaljevalo prihodnje leto. Spomnimo, par, ki se je spoznal leta 2023, se je zaročil lanskega novembra, veselo novico pa sta delila prek družbenih omrežij.

