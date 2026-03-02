Naslovnica
Tuja scena

Na Leclercovi poroki pozornost ukradel psiček

Monako, 02. 03. 2026 18.41 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Charles Leclerc

Ne čudovita nevesta ali zvezdniški ženin. Pozornost na poroki dirkača formule 1 Charlesa Leclerca je ukradel simpatični psiček Leo, ki je svoja lastnika budno spremljal med civilnim obredom v Monaku. Pritlikavi jazbečar je srce javnosti osvojil v smokingu.

Poročali smo, da sta si v Monaku večno zvestobo obljubila dirkač formule 1 Charles Leclerc in vplivnica Alexandra Saint Mleux. Mladoporočenca sta zdaj s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila vrsto fotografij in posnetkov, ki so nastali na poseben dan, javnost pa se strinja, da jima je nekdo ukradel pozornost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S svojo simpatičnostjo je namreč navdušil njun psiček Leo, ki je bil vključen v obred. Ne le, da sta se skupaj z njim zapeljala v več kot 10,5 milijona evrov vrednem starodobnem Ferrariju, Leo ju je, kot potrjujejo tudi fotografije, budno spremljal tudi med civilnim obredom.

"Dan, ki si ga bova zapomnila za vedno," je na Instagramu zapisal dirkač in javnosti zaupal, da se bo poročno slavje nadaljevalo prihodnje leto. Spomnimo, par, ki se je spoznal leta 2023, se je zaročil lanskega novembra, veselo novico pa sta delila prek družbenih omrežij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirkač je tako pred oltar odkorakal še tik pred začetkom nove sezone formule 1. Prva dirka, Velika nagrada Avstralije, se bo namreč odvila že prihodnji teden. Omenjeno tekmovanje in vse druge dirke boste lahko spremljali na Kanalu A in na VOYO.

Charles Leclerc poroka Alexandra Saint Mleux formula 1

