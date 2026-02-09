Na ledu tekmici, v življenju zaročenki: 'Med igro je moja sovražnica'

Podobno kot v seriji Vrelo rivalstvo (Heated Rivalry), ki je v zadnjem obdobju osvojila srce marsikaterega gledalca, se ljubezenska zgodba odvija tudi na hokejskem ledu olimpijskih iger. Če je v seriji govor o skrivni ljubezni med dvema hokejistoma, pa se bosta v Milanu za olimpijsko kolajno pomerili zaročenki Anna Kjellbin v švedskem in Ronja Savolainen v finskem dresu.

Hokejistki sta se spoznali leta 2019, ko sta obe igrali v švedski hokejski ligi. Kasneje sta pogodbi podpisali s konkurenčnima kanadskima kluboma, po petih letih zveze pa sta na Instagramu sporočili veselo vest, da sta zaročeni. Kljub ljubezenski zgodbi v resničnem življenju na ledu ostajata zagreti nasprotnici. In tega ne skrivata.

"Navadno sem jaz tista, ki domov pridem kot zmagovalka. Ni mi mar, kdo je pred mano. Če bo ona, jo bom udarila. Ko tekmuješ, tekmuješ, ne razmišljaš, kdo ti stoji nasproti. Prijatelji smo po tekmi. Na ledu je moja sovražnica, tako to je," je za Ottawa Citizen že pred dvema letoma dejala Ronja, ki že ima dve bronasti olimpijski kolajni.

To še zdaleč ni edina ljubezenska zgodba iz hokejskega ringa. V preteklih letih so se pomerile še nekatere druge življenjske sopotnice.