Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Na ledu tekmici, v življenju zaročenki: 'Med igro je moja sovražnica'

Milano, 09. 02. 2026 18.58 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Anna Kjellbin, Ronja Savolainen

Konkurenca v ženskem hokeju je na letošnjih olimpijskih igrah še posebej vroča. Na nasprotnih straneh paka namreč stojita zaročenki Anna Kjellbin v švedskem in Ronja Savolainen v finskem dresu. "Navadno sem jaz tista, ki domov pridem kot zmagovalka. Ni mi mar, kdo je pred mano. Če bo ona, jo bom udarila. Na ledu je moja sovražnica," je medijem zaupala vročekrvna Ronja, ki že ima dve bronasti olimpijski kolajni.

Podobno kot v seriji Vrelo rivalstvo (Heated Rivalry), ki je v zadnjem obdobju osvojila srce marsikaterega gledalca, se ljubezenska zgodba odvija tudi na hokejskem ledu olimpijskih iger. Če je v seriji govor o skrivni ljubezni med dvema hokejistoma, pa se bosta v Milanu za olimpijsko kolajno pomerili zaročenki Anna Kjellbin v švedskem in Ronja Savolainen v finskem dresu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hokejistki sta se spoznali leta 2019, ko sta obe igrali v švedski hokejski ligi. Kasneje sta pogodbi podpisali s konkurenčnima kanadskima kluboma, po petih letih zveze pa sta na Instagramu sporočili veselo vest, da sta zaročeni. Kljub ljubezenski zgodbi v resničnem življenju na ledu ostajata zagreti nasprotnici. In tega ne skrivata.

"Navadno sem jaz tista, ki domov pridem kot zmagovalka. Ni mi mar, kdo je pred mano. Če bo ona, jo bom udarila. Ko tekmuješ, tekmuješ, ne razmišljaš, kdo ti stoji nasproti. Prijatelji smo po tekmi. Na ledu je moja sovražnica, tako to je," je za Ottawa Citizen že pred dvema letoma dejala Ronja, ki že ima dve bronasti olimpijski kolajni.

To še zdaleč ni edina ljubezenska zgodba iz hokejskega ringa. V preteklih letih so se pomerile še nekatere druge življenjske sopotnice.

Anna Kjellbin Ronja Savolainen hokej olimpijske igre

Jake Paul v solzah: zaročenka podrla olimpijski rekord

Oboževalca dahnila usodni 'da' kar sredi spektakularnega šova Bad Bunnyja

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
09. 02. 2026 20.04
totalna tema
Odgovori
+1
1 0
Mean Cat
09. 02. 2026 19.29
a sodnik je pa zakljenjen
Odgovori
+3
3 0
Ana15
09. 02. 2026 19.17
♥️
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
'Spermiji so zelo, zelo močni': otroci zvezdnika so bili nenačrtovani
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
Otrok uničuje igrače in predmete? Kaj to pomeni in kako ukrepati
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
zadovoljna
Portal
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Olivno olje ni vedno zdravo – to je ključno pri njegovem uživanju
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Sestra Lindsey Vonn je slavni športnici na las podobna
Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine
Po težki bolezni umrl vodilni pevec znane skupine
vizita
Portal
Kaj jesti za zajtrk, ko se naveličate jajc?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Ljudje, ki stalno zamujajo: lenoba ali resen problem?
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Kaj pomeni nadležno trzanje mišic in zakaj ga ne smete takoj povezati z najhujšim
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
Migrena: simptomi, vzroki in učinkoviti pristopi za obvladovanje
cekin
Portal
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Babi Dinka nad banko
Babi Dinka nad banko
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Če se prepoznate v teh znakih, vam trenutna služba verjetno ne služi več
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
Zakaj je težko vztrajati pri dobrih finančnih navadah?
moskisvet
Portal
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Zaradi nje je zapustil ženo in otroke
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
dominvrt
Portal
Zimska nega sobnih rastlin: najpogostejše napake, ki jih delate nevede
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Uspešno razmnoževanje rastlin s pomočjo potaknjencev
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Zaradi ogledal v spalnici slabše spite
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Triki naših babic, da testo ne vpije veliko olja
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Super ideje, kako pojesti več vlaknin
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Kmetija
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Poletje v školjki
Poletje v školjki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527