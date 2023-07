Na Madžarskem sta se poročila Dyan Sprouse in Barbara Palvin

Igralec Dylan Sprouse je poročen. Zvezdnik je pred dnevi na Madžarskem večno zvestobo obljubil manekenki Barbari Palvin , poročno slavje pa je potekalo v bližini Budimpešte. Kmalu po poroki so na družbenih omrežjih že zaokrožile fotografije mladoporočencev, kot je razvidno, pa je nevesta nosila belo obleko z naramnicami, lase je imela spuščene, v njih pa je vpeto tančico.

Dylan Sprouse in Barbara Palvin sta poročena.

Skrivna poroka se je zgodila le en mesec po tem, ko je par sporočil, da je zaročen. 29-letnica in leto starejši partner naj bi se sicer dejansko zaročila že septembra 2022. Zvezdnika, ki sta par od leta 2018, sta novico sporočila z objavo na družbenem omrežju, ki je sovpadala z jesensko naslovnico revije V magazine za leto 2023.

V intervjuju za revijo je Dylan razložil, da par ne čuti potrebe po tem, da bi vse podrobnosti v povezavi z zaroko delil z javnostjo. "Zaroka je bila zame bolj stresna od poroke. Moški ima čas, da se pripravi na zaroko. Dylan je imel prstan že sedem mesecev prej, preden me je zaprosil za roko, jaz pa sem morala odgovoriti takrat in na tistem mestu. Vse, odkar sva postala par, vem, da se želim poročiti z njim, a je kljub temu to pomembna odločitev," je povedala manekenka.