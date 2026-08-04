Na Met Gala bodo prihodnje leto počastili modnega oblikovalca Galliana

John Galliano se je rodil leta 1960 v Gibraltarju, a se je v 60. letih prejšnjega stoletja preselil v London. V britanski prestolnici je diplomiral na slavni modni šoli Central Saint Martins. Ustanovil je lastno blagovno znamko, poimenovano po sebi, ter bil glavni oblikovalec pri modnih hišah Givenchy in Dior. Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, bo Galliano za Yvesom Saint Laurentom in Rei Kawakubo šele tretji modni oblikovalec, ki ga bodo za časa življenja počastili na Met Gala.

Galliano je s svojimi ravnanji večkrat razburjal javnost. Leta 2011 se je v enem od pariških lokalov v vinjenem stanju z antisemitskimi in rasističnimi žalitvami spravil nad obiskovalce. Bil je aretiran in v Franciji sodno preganjan, poleg tega so ga odpustili iz modne hiše Dior. Sam je sicer zanikal, da bi bil antisemit, med sodnim procesom pa je priznal, da je odvisen od uspavalnih in protibolečinskih tablet ter alkohola. Da bi izboljšal svojo podobo v javnosti, se je udeležil rehabilitacije v Švici, v osrednji sinagogi v Londonu pa se je opravičil ter izjavil, da je alkoholik in odvisnik.

Nato je prevzel mesto kreativnega direktorja v francoski modni hiši Maison Margiela, v začetku letošnjega leta pa je podpisal pogodbo s špansko modno hišo Zara.