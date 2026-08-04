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Na Met Gala bodo prihodnje leto počastili modnega oblikovalca Galliana

New York, 04. 08. 2026 13.01 pred 6 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A. J. STA
John Galliano

Newyorški Metropolitanski muzej bo maja prihodnje leto na Met Gala počastil kontroverznega modnega oblikovalca Johna Galliana. Razstavo so v muzeju napovedali kot prvo večjo muzejsko razstavo del britanskega oblikovalca. V muzeju so Galliana označili za "enega najbolj inovativnih in vplivnih oblikovalcev zadnjih 40 let".

John Galliano se je rodil leta 1960 v Gibraltarju, a se je v 60. letih prejšnjega stoletja preselil v London. V britanski prestolnici je diplomiral na slavni modni šoli Central Saint Martins. Ustanovil je lastno blagovno znamko, poimenovano po sebi, ter bil glavni oblikovalec pri modnih hišah Givenchy in Dior. Kot piše nemška tiskovna agencija dpa, bo Galliano za Yvesom Saint Laurentom in Rei Kawakubo šele tretji modni oblikovalec, ki ga bodo za časa življenja počastili na Met Gala.

John Galliano
John Galliano
FOTO: Profimedia

Galliano je s svojimi ravnanji večkrat razburjal javnost. Leta 2011 se je v enem od pariških lokalov v vinjenem stanju z antisemitskimi in rasističnimi žalitvami spravil nad obiskovalce. Bil je aretiran in v Franciji sodno preganjan, poleg tega so ga odpustili iz modne hiše Dior. Sam je sicer zanikal, da bi bil antisemit, med sodnim procesom pa je priznal, da je odvisen od uspavalnih in protibolečinskih tablet ter alkohola. Da bi izboljšal svojo podobo v javnosti, se je udeležil rehabilitacije v Švici, v osrednji sinagogi v Londonu pa se je opravičil ter izjavil, da je alkoholik in odvisnik.

Nato je prevzel mesto kreativnega direktorja v francoski modni hiši Maison Margiela, v začetku letošnjega leta pa je podpisal pogodbo s špansko modno hišo Zara.

John Galliano
John Galliano
FOTO: Profimedia
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Met Gala, ki ga mnogi opisujejo kot zabavo leta, je dobrodelni dogodek Inštituta za kostume Metropolitanskega muzeja, ki tradicionalno poteka ob odprtju spomladanske modne razstave tega oddelka. Večmilijonski izkupiček od dogodka je namenjen financiranju delovanja inštituta.

Razlagalnik

Central Saint Martins je ena najbolj prestižnih umetniških in modnih šol na svetu, ki deluje v okviru Univerze umetnosti v Londonu. Šola je znana po svojem eksperimentalnem pristopu k poučevanju in spodbujanju kreativne svobode, zaradi česar je postala valilnica za številne svetovno znane modne oblikovalce, kot so Alexander McQueen, Stella McCartney in John Galliano. Njeni diplomanti pogosto krojijo trende visoke mode in pomembno vplivajo na razvoj sodobne modne industrije.

Met Gala je eden najbolj ekskluzivnih in odmevnih družabnih dogodkov na svetu, ki ga vsako leto organizira Inštitut za kostume pri Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Dogodek združuje zvezdnike, modne oblikovalce, umetnike in poslovneže, ki se zberejo v ekstravagantnih opravah, ki ustrezajo določeni temi razstave. Poleg promocije visoke mode je njegov primarni namen zbiranje sredstev za delovanje inštituta, ki hrani eno najobsežnejših zbirk modne zgodovine na svetu.

Vloga kreativnega direktorja v modni hiši je ena najpomembnejših in najbolj odgovornih pozicij v industriji. Ta oseba določa celotno vizualno in estetsko podobo blagovne znamke, kar vključuje oblikovanje kolekcij oblačil, usmerjanje marketinških kampanj, zasnovo modnih revij ter ohranjanje identitete hiše. Kreativni direktor mora združiti umetniško vizijo z zahtevami trga, saj je od uspeha njegovih kolekcij odvisna tako komercialna uspešnost kot tudi ugled modne hiše v javnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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