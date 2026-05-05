Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Na Met Gala prvič mladoletnici, Zuckerberg z ženo in nečak Michaela Jacksona

New York, 05. 05. 2026 11.03 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Blue Ivy in Sunday Kidman

Letošnjega Met Gala niso zaznamovali le kostumi, v ospredju so bili tudi novinci, ki so povabilo na ta prestižni modni dogodek dobili prvič. Po kakšnem ključu organizatorji izbirajo povabljence, ni čisto jasno, mnogi poznavalci modne industrije pa so presenečeni, da se je tokratnega dogodka udeležilo toliko mladih zvezdnikov.

Čeprav ima dogodek jasna pravila, med njimi pa je tudi prepoved vstopa mlajšim od 18 let, sta se letos po rdeči preprogi sprehodili kar dve mladoletnici. Hčerkama gostiteljic Nicole Kidman in Beyonce, 17-letni manekenki Sunday Kidman in 14-letni Blue Ivy Carter, pač nihče ni onemogočil druženja v spremstvu slavnih mam, skupaj pa so stopile tudi pred objektive.

Posebej veliko pozornosti je pritegnila mlajša od dvojice, za katero ameriški mediji že nekaj časa pišejo, da je izrezana podoba svoje mame. 14-letna Blue Ivy je ob tej priložnosti nosila dolgo obleko svetle barve in zlate sandale z diamanti, ki so se ujemali z materino opravo, ki je spominjala na človeški skelet. Videz je dopolnila z nakitom in sončnimi očali. Najstnica je postala najmlajša oseba, ki se je kdaj udeležila tega prestižnega dogodka.

Preberi še Rdeča preproga Met Gala: Najlepše, najslabše in zgrešene oprave zvezdnikov

Prvič sta na rdečo preprogo Met Gala stopila tudi Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan. Ustanovitelj Facebooka je nosil klasično črno moško obleko z belo srajco in metuljčkom, njegova soproga pa je izbrala dolgo obleko rdeče barve. Zakonca sta se na modnem dogodku pojavila dva meseca za tem, ko sta na presenečenje mnogih obiskala teden mode v Parizu.

Med povabljenimi je bilo tudi veliko novih, mladih zvezdniških obrazov. Dogodka so se tako udeležili Jaafar Jackson, nečak Michaela Jacksona, ki ga lahko gledamo v glavni vlogi biografskega filma o kralju popa, pevec Sombr, igralka Chase Infiniti, pevka Tate McRae in K-pop zvezdnica Jisoo.

Razlagalnik

Met Gala, uradno znan kot Costume Institute Gala, je letni dobrodelni dogodek, ki poteka v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Dogodek služi kot otvoritev vsakoletne modne razstave Inštituta za kostume in velja za enega najbolj ekskluzivnih družabnih dogodkov na svetu. Pogosto ga imenujejo 'modni oskarji', saj združuje najvplivnejše osebnosti iz sveta mode, filma, glasbe in tehnologije, vsi pa se morajo držati strogo določene teme, ki se vsako leto spremeni.

Anna Wintour je dolgoletna glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue in ena najvplivnejših oseb v modni industriji. Od leta 1995 je glavna organizatorica in predsednica Met Gala. Wintourjeva ima popoln nadzor nad seznamom povabljenih, kar pomeni, da osebno odloča, kdo se bo dogodka udeležil. Njen vpliv je tako velik, da je dogodek postal sinonim za njen osebni slog vodenja in njeno sposobnost združevanja visoke mode z vrhunsko zabavno industrijo.

Biografski film ali krajše 'biopic' (iz angleščine 'biographical motion picture') je zvrst filma, ki prikazuje življenjsko zgodbo resnične osebe. Ti filmi se osredotočajo na ključne dogodke, dosežke in osebne izzive slavnih posameznikov, kot so glasbeniki, politiki ali zgodovinske osebnosti. Cilj takšnih filmov je gledalcem približati osebnost subjekta, pogosto s pomočjo igralcev, ki poskušajo čim bolj verodostojno poustvariti videz, gibanje in karizmo osebe, ki jo upodabljajo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
met gala blue ivy sunday kidman mark zuckrberg modni dogodek

Ponosna mama Heidi Klum: prvorojenka dopolnila 22 let

24ur.com Kdo so zvezdniki, ki so se udeležili Bezosove zabave pred Met Gala?
24ur.com Bo letošnji Met Gala potekal brez družine Kardashian?
24ur.com Vabila na prestižni Met Gala že prejele Rihanna, Kendall Jenner in Gisele Bündchen
Zadovoljna.si Je to najslabše oblečena zvezdnica zabave po podelitvi oskarjev?
24ur.com Kateri zvezdniki se še nikoli niso udeležili Met Gale?
24ur.com Rdeča preproga Met Gala: Najlepše, najslabše in zgrešene oprave zvezdnikov
24ur.com Znana je tematika prihodnjega Met Gala
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
Mlada zvezdnica kot zrcalna podoba slavne mame
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692