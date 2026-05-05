Na Met Gala prvič mladoletnici, Zuckerberg z ženo in nečak Michaela Jacksona

Čeprav ima dogodek jasna pravila, med njimi pa je tudi prepoved vstopa mlajšim od 18 let, sta se letos po rdeči preprogi sprehodili kar dve mladoletnici. Hčerkama gostiteljic Nicole Kidman in Beyonce, 17-letni manekenki Sunday Kidman in 14-letni Blue Ivy Carter, pač nihče ni onemogočil druženja v spremstvu slavnih mam, skupaj pa so stopile tudi pred objektive.

Posebej veliko pozornosti je pritegnila mlajša od dvojice, za katero ameriški mediji že nekaj časa pišejo, da je izrezana podoba svoje mame. 14-letna Blue Ivy je ob tej priložnosti nosila dolgo obleko svetle barve in zlate sandale z diamanti, ki so se ujemali z materino opravo, ki je spominjala na človeški skelet. Videz je dopolnila z nakitom in sončnimi očali. Najstnica je postala najmlajša oseba, ki se je kdaj udeležila tega prestižnega dogodka.

Prvič sta na rdečo preprogo Met Gala stopila tudi Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan. Ustanovitelj Facebooka je nosil klasično črno moško obleko z belo srajco in metuljčkom, njegova soproga pa je izbrala dolgo obleko rdeče barve. Zakonca sta se na modnem dogodku pojavila dva meseca za tem, ko sta na presenečenje mnogih obiskala teden mode v Parizu.

Med povabljenimi je bilo tudi veliko novih, mladih zvezdniških obrazov. Dogodka so se tako udeležili Jaafar Jackson, nečak Michaela Jacksona, ki ga lahko gledamo v glavni vlogi biografskega filma o kralju popa, pevec Sombr, igralka Chase Infiniti, pevka Tate McRae in K-pop zvezdnica Jisoo.