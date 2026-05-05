Na Met Gala prvič najstnici, Zuckerberg z ženo in nečak Michaela Jacksona

Čeprav ima dogodek jasna pravila, med njimi pa je tudi prepoved vstopa mlajšim od 18 let, sta se letos po rdeči preprogi sprehodili kar dve najstnici. Hčerkama gostiteljic Nicole Kidman in Beyonce, 17-letni manekenki Sunday Kidman in 14-letni Blue Ivy Carter, pač nihče ni onemogočil druženja v spremstvu slavnih mam, skupaj pa so stopile tudi pred objektive.
Posebej veliko pozornosti je pritegnila mlajša od dvojice, za katero ameriški mediji že nekaj časa pišejo, da je izrezana podoba svoje mame. 14-letna Blue Ivy je ob tej priložnosti nosila dolgo obleko svetle barve in zlate sandale z diamanti, ki so se ujemali z materino opravo, ki je spominjala na človeški skelet. Videz je dopolnila z nakitom in sončnimi očali. Najstnica je postala najmlajša oseba, ki se je kdaj udeležila tega prestižnega dogodka.
Prvič sta na rdečo preprogo Met Gala stopila tudi Mark Zuckerberg in njegova žena Priscilla Chan. Ustanovitelj Facebooka je nosil klasično črno moško obleko z belo srajco in metuljčkom, njegova soproga pa je izbrala dolgo obleko rdeče barve. Zakonca sta se na modnem dogodku pojavila dva meseca za tem, ko sta na presenečenje mnogih obiskala teden mode v Parizu.
Med povabljenimi je bilo tudi veliko novih, mladih zvezdniških obrazov. Dogodka so se tako udeležili Jaafar Jackson, nečak Michaela Jacksona, ki ga lahko gledamo v glavni vlogi biografskega filma o kralju popa, pevec Sombr, igralka Chase Infiniti, pevka Tate McRae in K-pop zvezdnica Jisoo.
Met Gala, uradno znan kot Costume Institute Gala, je letni dobrodelni dogodek, ki poteka v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Dogodek služi kot otvoritev vsakoletne modne razstave Inštituta za kostume in velja za enega najbolj ekskluzivnih družabnih dogodkov na svetu. Pogosto ga imenujejo 'modni oskarji', saj združuje najvplivnejše osebnosti iz sveta mode, filma, glasbe in tehnologije, vsi pa se morajo držati strogo določene teme, ki se vsako leto spremeni.
Anna Wintour je dolgoletna glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue in ena najvplivnejših oseb v modni industriji. Od leta 1995 je glavna organizatorica in predsednica Met Gala. Wintourjeva ima popoln nadzor nad seznamom povabljenih, kar pomeni, da osebno odloča, kdo se bo dogodka udeležil. Njen vpliv je tako velik, da je dogodek postal sinonim za njen osebni slog vodenja in njeno sposobnost združevanja visoke mode z vrhunsko zabavno industrijo.
Biografski film ali krajše 'biopic' (iz angleščine 'biographical motion picture') je zvrst filma, ki prikazuje življenjsko zgodbo resnične osebe. Ti filmi se osredotočajo na ključne dogodke, dosežke in osebne izzive slavnih posameznikov, kot so glasbeniki, politiki ali zgodovinske osebnosti. Cilj takšnih filmov je gledalcem približati osebnost subjekta, pogosto s pomočjo igralcev, ki poskušajo čim bolj verodostojno poustvariti videz, gibanje in karizmo osebe, ki jo upodabljajo.
