Na milanskem tednu mode v ospredju modna revija hiše Giorgio Armani

Na milanskem tednu mode je veliko pozornosti pritegnila modna revija hiše Giorgio Armani, kjer so v prvih vrstah sedeli številni zvezdniki. "Čas je popoln, tukaj so čudoviti ljudje iz Armanija, ki so mi rekli, da lahko pridem na modno revijo. Zdaj nosim ta njihova čudovita oblačila in sem tu na modni reviji," je dejal igralec Ed Westwick. "Obožujem Armanija, preprosto obožujem," je dodal igralec Jack O'Connell.

"Vedno sem imel odnos z njimi in Giorgiem, ko je bil še z nami. Vedno sem imel dober občutek, kar pomeni, da sem se dobro počutil, ko sem nosil njihova oblačila. Počutil sem se močnejši. Vi ste močni. Še bolj z Armanijem," je povedal glasbenik Gianni Morandi.