Na modni reviji ikoničnega Sports Illustrated številni zvezdniški obrazi

V Miamiju so se po modni brvi revije Sports Illustrated sprehodile številne zvezdnice, ki so predstavile trendovske kopalke, ki bodo zaznamovale poletje 2026. Med tistimi, ki so zakorakale po pisti, so bili tako že znani obrazi kot tudi nekatere zvezdnice, ki so na tem dogodku nastopile prvič, med njimi pa so bile igralka Brooks Nader, manekenka Camille Kostek, vplivnica Alix Earle, pevka Lizzo in Katie Austin, ki trenutno pričakuje prvega otroka.

Lizzo FOTO: Profimedia

V enodelnih kopalkah z globokim dekoltejem je navdušila tudi 53-letna manekenka Molly Sims, ki je v preteklosti že osemkrat pozirala za ikonično revijo. "Če bi le lahko povedala 20-in-nekaj-letni različici sebe, da bom pri 52 letih še vedno pozirala za Sports Illustrated in se počutila lepšo in bolj samozavestno v svoji koži kot kdaj prej!" je pozneje zapisala na družbenem omrežju in omenila zadnjo številko revije, ki je izšla minuli mesec, v kateri pozira v kopalkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Veliko pozornosti je bila deležna igralka Brooks Nader, ki jo je revija prvič predstavila leta 2020, pozneje pa je krasila tudi naslovnico. Trenutno se bolj kot manekenstvu posveča igralstvu in snema novo različico serije Obalna straža.

Katie Austin FOTO: Profimedia

Posebno presenečenje je bila manekenka Katie Austin, hči fitnes ikone Denise Austin, ki je po modni brvi zakorakala v šestem mesecu nosečnosti. 32-letnica je sicer na modni reviji sodelovala že šestič.

Bethenny Frankel FOTO: Profimedia

Posebna izdaja revije Sports Illustrated, ki se že tradicionalno posveča kopalkam, je izšla maja. Posebno pozornost so tokrat dobile Earle, Nicole Williams English, Hilary Duff in Tiffany Haddish, v reviji pa so kot modeli sodelovale tudi Nader, Hunter McGrady, Jena Sims, Nina Agdal, Christen Goff in nekatere druge.