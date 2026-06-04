Na modni reviji ikoničnega Sports Illustrated številni zvezdniški obrazi

V Miamiju so se po modni brvi revije Sports Illustrated sprehodile številne zvezdnice, ki so predstavile trendovske kopalke, ki bodo zaznamovale poletje 2026. Med tistimi, ki so zakorakale po pisti, so bili tako že znani obrazi kot tudi nekatere zvezdnice, ki so na tem dogodku nastopile prvič, med njimi pa so bile igralka Brooks Nader, manekenka Camille Kostek, vplivnica Alix Earle, pevka Lizzo in Katie Austin, ki trenutno pričakuje prvega otroka.
V enodelnih kopalkah z globokim dekoltejem je navdušila tudi 53-letna manekenka Molly Sims, ki je v preteklosti že osemkrat pozirala za ikonično revijo. "Če bi le lahko povedala 20-in-nekaj-letni različici sebe, da bom pri 52 letih še vedno pozirala za Sports Illustrated in se počutila lepšo in bolj samozavestno v svoji koži kot kdaj prej!" je pozneje zapisala na družbenem omrežju in omenila zadnjo številko revije, ki je izšla minuli mesec, v kateri pozira v kopalkah.
Veliko pozornosti je bila deležna igralka Brooks Nader, ki jo je revija prvič predstavila leta 2020, pozneje pa je krasila tudi naslovnico. Trenutno se bolj kot manekenstvu posveča igralstvu in snema novo različico serije Obalna straža.
Posebno presenečenje je bila manekenka Katie Austin, hči fitnes ikone Denise Austin, ki je po modni brvi zakorakala v šestem mesecu nosečnosti. 32-letnica je sicer na modni reviji sodelovala že šestič.
Posebna izdaja revije Sports Illustrated, ki se že tradicionalno posveča kopalkam, je izšla maja. Posebno pozornost so tokrat dobile Earle, Nicole Williams English, Hilary Duff in Tiffany Haddish, v reviji pa so kot modeli sodelovale tudi Nader, Hunter McGrady, Jena Sims, Nina Agdal, Christen Goff in nekatere druge.
Sports Illustrated Swimsuit Issue je posebna letna izdaja ameriške športne revije Sports Illustrated, ki je prvič izšla leta 1964. Revija je hitro postala kulturni fenomen, saj je združila visoko modo in fotografijo kopalk z vrhunskimi modeli in športnicami na eksotičnih lokacijah. Skozi desetletja je postala odskočna deska za številne svetovno znane manekenke, hkrati pa je bila pogosto deležna razprav o standardih lepote in vključevanju različnih telesnih tipov v modni industriji.
Obalna straža (Baywatch) je bila izjemno priljubljena ameriška televizijska serija, ki se je predvajala med letoma 1989 in 2001. Pripovedovala je o življenju in delu reševalcev iz vode, ki so patruljirali na plažah v Los Angelesu. Serija je postala globalni fenomen, ki je zaznamoval pop kulturo 90. let, in je močno pripomogla k prepoznavnosti igralcev, kot so David Hasselhoff in Pamela Anderson, hkrati pa je utrdila podobo ikoničnih rdečih enodelnih kopalk kot modnega simbola.
Denise Austin je ameriška fitnes strokovnjakinja, avtorica in televizijska osebnost, ki je postala izjemno vplivna v 80. in 90. letih 20. stoletja. Zaslovela je s svojimi televizijskimi oddajami o aerobiki in vadbi doma, s katerimi je spodbujala zdrav način življenja in telesno aktivnost med širšo javnostjo. S svojo nalezljivo energijo in dostopnimi programi vadbe je pomagala demokratizirati fitnes kulturo in postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti v industriji dobrega počutja.
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