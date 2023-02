Na modni reviji v Milanu gora iz 200.000 kondomov

V Milanu trenutno poteka teden mode, kjer svoje kolekcije predstavljajo številne modne znake in priznani modni oblikovalci. V sredo je potekala modna revija znamke Diesel, ki pa je s svojo scenografijo pritegnila veliko pozornosti. Manekenke in manekeni so se namreč po pisti sprehodile pred gromozanskim kupom iz kar 200.000 zapakiranih Durexovih kondomov, s čimer je podjetje podprlo gibanje seks pozitivnosti (pozitiven odnos do spolnosti in telesa) in najavilo sodelovanje s priljubljeno znamko konodmov.

Kreativni direktor Diesla Glenn Martens je v izjavi za javnost dejal: "Pri Dieslu se radi zabavamo in glede tega smo resni. Zabavajte se, spoštujte drug drugega in bodite varni." Takšno sporočilo je nosila tudi celotna kolekcija, ki se je dotikala tematik svobode, užitka in eksperimentiranja. Manekenke in manekeni so se po pisti sprehodili pred goro kondomov, oblečene v oblačila iz jeansa, čipkaste vzorce in svilene obleke. Sprehodile so se ob tehno glasbeni spremljavi, prepleteni z zvokom eksplicitnega stokanja, poroča CNN Style.

Modna znamka Diesel je znana po provokativnem marketingu in luksuznih kavbojkah, v zadnjih treh letih, odkar je Martens prevzel mesto kreativnega direktorja, pa ta še bolj eksperimentira z jeansom, odmevne pa so tudi modne revije. Lani septembra je znamka prav tako pritegnila veliko pozornosti, saj so na predstavitvi kolekcije pomlad-poletje 2023 postavili napihljivo ladjo, ki si je prislužila Guinnessov svetovni rekord za največjo napihljivo strukturo na svetu.