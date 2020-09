Na modni reviji Victorie Beckham le njena družina

Victoria Beckham je na predstavitev svoje nove kolekcije na londonskem tednu mode povabila možaDavida Beckhama in svoje otroke, 18-letnega Romea, 15-letnega Cruza in devetletno Harper.

"Moji najljubši (in edini) povabljenci tokrat! Tako zelo vas imam rada," je Victoria napisala pod skupno družinsko fotografijo in dodala, da družina pogreša najstarejšega sina Brooklyna in njegovo zaročenko Nicolo Peltz, ki se nista udeležila dogodka.

"Čudovita družina! Tudi midva vas pogrešava," je zapisala Nicola Peltz, medtem ko je njen zaročenec Brooklyn komentiral: "Rad vas imam. Mami, ponosen sem nate."

Medtem ko so se Victoria in njen mož ter sinova barvo uskladili, vsi so nosili oblačila v belo-črnih odtenkih, je najbolj izstopala mala Harper. Ta je za to priložnost nosila vijoličasto cvetlično obleko iz mamine nove kolekcije v vrednosti 1802 dolarja, približno 1528 evrov.