Na nasilnem protestu aretirali sina Johna Malkovicha

Na nasilnem protestu so aretirali 27 udeležencev, ki so se fizično znesli nad policisti. Protestniki so v policiste metali kamne in druge predmete, ki so jih imeli s seboj.

Po poročanju policije naj bi se protest začel 4. septembra malo pred 10. uro zvečer. Protestniki so napadli policijsko postajo, zato so policisti zaradi strahu pred požarom in uničenjem stavbe z lastnimi telesi oblikovali oviro. Po poročanju tujih medijev so policisti tako stali kar 90 minut, medtem ko se protestniki niso želeli umakniti in upoštevati navodil policije. Protestniki so posledično ustvarili tudi prometni zamašek, ki je povzročil pravi kaos na cestah Portlanda.

A ko so proti policistom začele leteti polne pločevinke pijače, steklenice vode in celo kamenje, je poveljnik ukazal, da naj aretirajo vsakega, ki ga lahko ulovijo. Aretirali so 27 ljudi, tudi igralčevega sina.

Za zdaj še ni jasno, ali je 38-letnik eden od protestnikov, ki je prisostvoval pri nasilnem delu protesta ali ne. Obtožbe zoper Loewyja bodo verjetno opustili, saj je okrožni državni tožilec že avgusta povedal, da njegova pisarna ne bo preganjala protestnikov, za katere se ne da dokazati, da so namerno uničevali posesti, ki so bile uničene v protestih.

"Kar delamo, je, da dajemo možnost izražanja mnenja. Vemo, da je izjemno pomembno, da so protestniki slišani."je povedal državni tožilec Mike Schmidt:"Če boste na protestih in boste namenoma povzročali materialno škodo, spodbujali nasilje, potem vas bomo obravnavali."

38-letnik politične vneme in želje po protestih zagotovo ni nasledil po očetu, saj je John pred leti povedal, da politiko prezira in da ni bil na volitvah že od leta 1972: "Mislim, da je sistem zelo koruptiran."