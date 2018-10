Na nekdanjega se spomni vsakič, ko gre na WC

Avril Lavigne in Chad Kroeger sta si nekoč pijana dala narediti enaki tetovaži.

Kanadska zvezdnika Avril Lavignein Chad Kroegersta si postala všeč leta 2012, ko je njen menedžer predlagal, da bi skupaj ustvarjala novo glasbo. Na hitro sta se zaljubila in se v enem mesecu zaročila. Nato sta se kmalu poročila in tudi ločila, ona pa je priznala, da jo bo nanj vedno spominjala tetovaža na njenem stegnu, ki sta si jo dala narediti, ko sta se ga napila.

V novem intervjuju za revijo Billboard je povedala, da sta si pijana dala vtetovirati enaki tetovaži, ki sta ju potem odkrila naslednje jutro.

"Spomnim se, da ko sem šla lulat, da sem se vprašala, kaj hudiča sem naredila? Super je," je priznala omenjeni reviji. Vseeno pa Kroegerja še vedno brani, čeprav kritiki njegovi zasedbi Nickelback nikoli niso ravno prizanašali.

"Chadova skupina je prodala več kot 50 milijonov albumov, arene razprodajajo po vsem svetu," je komentirala zasedbo nekdanjega moža, s katerim sta si še vedno blizu.