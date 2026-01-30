Bastian Schweinsteiger presenetil: odzval se je na oglas za skupni ogled tekme

Biti navijač je eden izmed najboljših načinov za sklepanje novih prijateljstev in, kaže, nogometnih zvezdnikov. To je zdaj z družbenim eksperimentom potrdil tudi ameriški ustvarjalec spletnih vsebin Zac Alsop, ki je pripravil presenečenje za svojega prijatelja Joeja, ki še pred tednom dni ni imel nikogar, s katerim bi si lahko ogledal nogometno tekmo.

Na vabilo se je odzvalo več sto nogometnih navdušencev. FOTO: AP

Po New Yorku je namreč nalepil letake s fotografijo mladega Avstralca, ki je ostal brez družbe, s katero bi si pogledal tekmo lige prvakov, in s preprostim vabilom na pivo in skupen ogled tekme. "Danes se vrti vse okoli tega, da dokažemo, da imajo navijači preprosto več prijateljev," je dejal Alsop.

Na vabilo se je odzval tudi Bastian Schweinsteiger FOTO: AP

Odziv je bil množičen, pred barom se je nabralo več sto nogometnih navdušencev, med njimi celo legenda lige prvakov Bastian Schweinsteiger. "Navijaštvo je v resnici povezano z ljudmi. Ne gre za uspeh ali družbeni položaj. Pri nogometu skupaj doživljaš in deliš čustva na najvišji ravni. Ni pomembno, kdo si ali kaj si bil prej – združiš se z drugimi, ker vas povezuje ista ljubezen in podpora vaši ekipi," je dejal nekdanji nogometni as.

