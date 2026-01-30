Bastian Schweinsteiger presenetil: odzval se je na oglas za skupni ogled tekme

Biti navijač je eden izmed najboljših načinov za sklepanje novih prijateljstev in, kaže, nogometnih zvezdnikov. To je zdaj z družbenim eksperimentom potrdil tudi ameriški ustvarjalec spletnih vsebin Zac Alsop, ki je pripravil presenečenje za svojega prijatelja Joeja, ki še pred tednom dni ni imel nikogar, s katerim bi si lahko ogledal nogometno tekmo.
Po New Yorku je namreč nalepil letake s fotografijo mladega Avstralca, ki je ostal brez družbe, s katero bi si pogledal tekmo lige prvakov, in s preprostim vabilom na pivo in skupen ogled tekme. "Danes se vrti vse okoli tega, da dokažemo, da imajo navijači preprosto več prijateljev," je dejal Alsop.
Odziv je bil množičen, pred barom se je nabralo več sto nogometnih navdušencev, med njimi celo legenda lige prvakov Bastian Schweinsteiger. "Navijaštvo je v resnici povezano z ljudmi. Ne gre za uspeh ali družbeni položaj. Pri nogometu skupaj doživljaš in deliš čustva na najvišji ravni. Ni pomembno, kdo si ali kaj si bil prej – združiš se z drugimi, ker vas povezuje ista ljubezen in podpora vaši ekipi," je dejal nekdanji nogometni as.
Presenečenje je močno ganilo Joeja, ki si je tekmo tako ogledal ob boku nogometne legende, poleg prestižnega pokala in ob vsem tem sklepal nova prijateljstva. "To je eden najboljših dni mojega življenja, kako lahko to sploh presežeš? Poglejte to, to je neverjetno, nisem si mislil, da bom kdaj tako blizu pokalu ali pa Bastianu. To je neverjetno," je povedal nogometni navdušenec Joe, ki ga je s to posebno gesto presenetil prijatelj, ustvarjalec spletnih vsebin Zac Alsop.
