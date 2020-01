Na novo nominacijo čakal 27 let: Občutek je čudovit

79-letni legendarni igralec Al Pacino je za revijo Peoplespregovoril o letošnji nominaciji za oskarja, ameriški zvezdnik je namreč skupaj z Robertom De Nirom v režiji Martina Scorseseja posnel kriminalno dramo Irec.

To je Pacinova prva nominacija za oskarja vse od njegove zmage leta 1993 za najboljšega igralca v filmu Vonj po ženski. Tega leta je bil nominiran tudi za najboljšega igralca v drami Glengarry Glen Ross. "Dobiti nominacijo po tako dolgem času je čudovito. Že sama nominacija je res nekaj lepega. Veliko se je govorilo o možni nominaciji in mislil sem si, da ne vem, ali se bo to sploh zgodilo. In potem ko so mi rekli, da sem nominiran, sem čutil razburjenje in sem se res dobro počutil."

Zvezdnik je bil prvič za prestižni kipec nominiran že leta 1973, in sicer v Botru, vse skupaj ima v žepu osem nominacij. Bolj uspešen je bil z zlatimi globusi, domov je odnesel kar pet kipcev, ima tudi dva emmyja in eno bafto.

Trenutno igralec promovira serijo Hunters, ki jo je pripravil producent in oskarjev nagrajenec Jordan Peele, v seriji bo zaigral borca proti nacizmu. Za velikana filmske industrije zadnjih desetletij bo to prva redna vloga v televizijski seriji, je zapisal portal Rolling Stone.