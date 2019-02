Na obletnico poroke svoji bivši zadal nizek udarec

''Vsaka zgodba ima več različic, ampak samo vpleteni poznamo resnico,'' se glasi naslov članka. V soboto, 13. februarja, leta 2016, dan pred valentinovim, je Gabriel Soto večno zvestobo obljubil dolgoletni izbranki igralki Geraldine Bazán , s katero ima dve hčerki Elisso Marie in Alexo Mirando . Novembra 2017 sta naznanila, da se ločujeta. Ob njunem razhodu so se pojavljala namigovanja, da je za propadlo zakonsko zvezo kriva tretja oseba, a oba sta govorice takrat zanikala.

Zanimivo je, da je revija Hola, katero naslovnico danes krasita zaljubljena Irina in Gabriel, izšla ravno na valentinovo. Seveda s tem ni nič narobe, saj se na ta dan praznuje dan ljubezni. Ampak stvar je malo bolj zapletena. Mehiški mediji so zgodbo pograbili in zaljubljencema očitali, da bi lahko izbrala kakšen bolj primeren datum, saj se je igralec na valentinov vikend pred tremi leti poročil. Med drugim so jima očitali, da ne spoštujeta Gabirelove nekdanje žene Geraldine Bazán in njunih hčerk.