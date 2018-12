Na obletnico smrti ji je hčerka posvetila pesem

Ameriška igralka Carrie Fisher, ki je bila najbolj znana po vlogi legendarne princese Leie v originalni trilogiji Vojna zvezd, je umrla 27. decembra 2016. Stara je bila 60 let. Za seboj je pustila užaloščeno hčerko Billie Lourd, ki se je rodila leta 1992 v zvezi z agentom Bryananom Lourdom.

Glede na to, da ji je mati umrla ravno med božičnimi oziroma novoletnimi prazniki, so vsakoletni prazniki vedno tudi grenak spomin na njeno smrt. Na Instagramu je tako objavila ganljiv zapis, posnela pa je tudi pesem, ki jo je namenila svoji preminuli materi.

"Minili sta dve leti od materine smrti, še zdaj ne vem, kaj je pravilo glede obletnic smrti. Zato sem se odločila, da naredim nekaj, kar je zame malce občutljivo, toda obe sva imeli skupno strast – petje. To je piano, ki ga je dobila mati v dar od svojega očeta in to je ena od njenih najljubših pesmi. Tako kot pravi pesem, moramo iti naprej. Kar mene žene naprej je to, da delam stvari, ki me veselijo, stvari, do katerih sem zelo strastna, poleg tega se obkrožam z ljudmi, ki jih imam rada in skrbijo za moj nasmeh. Upam, da bom s tem opogumila tiste, ki se počutijo na tleh. Kot je dejala moja mamica – zlomljeno srce preoblikuj v umetnino ..."