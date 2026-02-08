Na odprtju OI imela pomembno vlogo tudi DiCapriova Vittoria Ceretti

Čeprav so nekateri nad slovesnostjo, s katero so odprli zimske olimpijske igre v Italiji, razočarani predvsem zaradi netočnosti in uro daljše prireditve, pa so na njej sodelovali številni zvezdniki in poskrbeli za podrobnosti, ki so pritegnile kar nekaj pozornosti. Ena teh je tudi ta, da je italijansko zastavo nosila Vittoria Ceretti, sicer dekle Leonarda DiCapria.
27-letnica je nosila dolgo belo Armanijevo obleko z visokim ovratnikom, lase pa je imela spete v figo. "Mednarodno priznana manekenka Vittoria Ceretti predstavlja novo generacijo mode, njeno razmerje z Leonardom DiCapriom pa je postalo javno znano leta 2023," je komentiral ameriški voditelj prenosa.
Ceretti pa ni bila edina zvezdnica, ki je bila del ceremonije. Prva je oder zavzela diva Mariah Carey, ki je najprej v italijanščini zapela Volare, nato pa še svojo Nothing Is Impossible. S svojim govorom o upanju pa je pozornost pritegnila tudi igralka Charlize Theron. Italijansko himno je zapela Laura Pausini, največ navdušenja pa je požel italijanski tenorist Andrea Bocelli, ki je zapel na koncu slovesnosti.
Vittoria Ceretti je priznana italijanska modna manekenka, rojena leta 1998. Svojo kariero je začela v najstniških letih in hitro postala ena najbolj iskanih manekenk na svetu. Sodelovala je z vrhunskimi modnimi oblikovalci, kot sta Giorgio Armani in Chanel, ter se pojavljala na naslovnicah prestižnih modnih revij, kot so Vogue, Harper's Bazaar in Elle. Leta 2023 je postala javno znana njena zveza z igralcem Leonardom DiCapriem, kar je še dodatno povečalo njeno medijsko prepoznavnost.
Zimske olimpijske igre so mednarodno športno tekmovanje, ki poteka vsaka štiri leta in združuje športnike iz celega sveta, ki tekmujejo v zimskih športih. Prvič so bile organizirane leta 1924 v Chamonixu v Franciji. Na sporedu so discipline, kot so alpsko smučanje, biatlon, smučarski tek, smučarski skoki, hokej na ledu in umetnostno drsanje. Zimske olimpijske igre so ena najpomembnejših športnih prireditev na svetu, ki združujejo države in spodbujajo mednarodno prijateljstvo skozi šport.
Leonardo DiCaprio je eden najbolj priznanih in uspešnih ameriških igralcev ter producentov. Svojo igralsko kariero je začel v zgodnjih devetdesetih letih in hitro postal zvezda, znan po svoji vsestranskosti in izbiri zahtevnih vlog. Prejel je številne nagrade, vključno z oskarjem za najboljšega igralca za vlogo v filmu 'Povratnik'. Poleg igralske kariere je DiCaprio tudi zelo aktiven okoljevarstvenik in ustanovitelj fundacije, ki se zavzema za ohranjanje planeta.
