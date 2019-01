Na ogled postavila vse svoje 'atribute'

35-letna igralka in model Amber Rose je prepoznavna po svoji izjemno kratki, drzni pričeski in bujnih oblinah, ki jih brez trohice sramu pogosto postavlja na ogled v svojih objavah na Instagramu. Tokrat je delila fotografijo, na kateri je domišljiji zaprla prosto pot, saj je na ogled postavila vse svoje telesne 'atribute'.

Odzivi njenih sledilcev so mešani: glede na to, da je Amber pred petimi leti povila sina Sebastiana Taylorja Thomaza, ki ga je spočela v razmerju z glasbenikom Wiz Khalifo, s katerim je bila poročena od leta 2013 do leta 2016, so mnogi prepričani, da svojemu otroku ne služi kot dober zgled. Številni se sprašujejo, kako se bo njen sin počutil čez nekaj let, ko bo začel hoditi v šolo in bo zaradi takšnih fotografij postal tarča zbadljivk in posmeha.

35-letnica pa se, kot kaže, na negativna mnenja ne ozira. Pred časom je v intervjuju odkrito spregovorila o svojem lepotnem popravku – operaciji, s katero je zmanjšala prsi, ter dejala: ''Moje oprsje me je upočasnjevalo. Počutila sem se, kot bi nenehno nosila težek nahrbtnik. Strah me je bilo iti na operacijo, ker sem menila, da se po njej ne bom počutila privlačno – na koncu so bile bolečine v hrbtu tako močne, da sem morala iti pod nož.''