Na OnlyFans služi milijone: Nikoli se nisem objavljala gola, sem kristjanka

20-letna vplivnica Sophie Rain je trenutno najbolje plačana ustvarjalka vsebin na eksplicitni platformi OnlyFans. V preteklem letu je zaslužila osupljivih 82,9 milijona ameriških dolarjev oziroma 71,3 milijona evrov, ne da bi za to odvrgla svoja oblačila. "Sem kristjanka. Nikoli se nisem objavljala gola. To bom prihranila za svojega moža. V to verjamem in pri tem ne bom sklepala kompromisov," je nedavno poudarila.

Sophie si je bogastvo ustvarila s fotografijami v bikiniju, spodnjem perilu in utrinki iz zakulisja svojega življenja. Razkrila je, da ji je finančni uspeh pomagal kupiti hišo za starše in jahto zase, mejnika, ki ju označuje kot blagoslov in posledico tega, da je "ostala zvesta svoji veri in sebi."

Kljub vrtoglavim številkam na njenem osebnem računu ima Sophie že nov cilj. Želi si namreč zaslužiti okroglih 100 milijonov ameriških dolarjev (86 milijonov evrov). Njenih ambicij ne žene pohlep, poudarja, temveč namen. Svoj uspeh vidi kot platformo za navdihovanje drugih, zlasti žensk, ki verjamejo, da je edina pot do dobička žrtvovanje lastnih meja. "Vem, da ljudje mislijo, da moraš iti do konca. Ampak ne. Jaz sem dokaz za to."

Njeni zaslužki sicer že sedaj zasenčijo plače marsikaterega zvezdnika lige NBA in nogometnih velikanov. In čeprav na eksplicitni platformi služi veliko, poudarja, da takšna karierna pot ni vedno rožnata. "Dekleta vidijo naslove in mislijo, da se bodo zbudila bogata. Ampak, razen če že imaš ogromno občinstvo ali si pripravljena delati 24 ur na dan, da bi ga gradila, to ni hiter denar. Večina deklet, ki jih poznam, zasluži komaj 500 dolarjev na mesec."