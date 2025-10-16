Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Na OnlyFans služi milijone: Nikoli se nisem objavljala gola, sem kristjanka

Los Angeles, 16. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
26

Sophie Rain je z vrtoglavimi milijoni, ki jih služi na eksplicitni platformi OnlyFans, staršem kupila hišo, sebi pa jahto. 20-letnica trdi, da je ob vsem tem obdržala lastna načela in nikoli odvrgla svojih oblačil. "Vem, da ljudje mislijo, da moraš iti do konca. Ampak ne. Jaz sem dokaz za to," je ob tem dodala.

20-letna vplivnica Sophie Rain je trenutno najbolje plačana ustvarjalka vsebin na eksplicitni platformi OnlyFans. V preteklem letu je zaslužila osupljivih 82,9 milijona ameriških dolarjev oziroma 71,3 milijona evrov, ne da bi za to odvrgla svoja oblačila. "Sem kristjanka. Nikoli se nisem objavljala gola. To bom prihranila za svojega moža. V to verjamem in pri tem ne bom sklepala kompromisov," je nedavno poudarila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sophie si je bogastvo ustvarila s fotografijami v bikiniju, spodnjem perilu in utrinki iz zakulisja svojega življenja. Razkrila je, da ji je finančni uspeh pomagal kupiti hišo za starše in jahto zase, mejnika, ki ju označuje kot blagoslov in posledico tega, da je "ostala zvesta svoji veri in sebi."

Kljub vrtoglavim številkam na njenem osebnem računu ima Sophie že nov cilj. Želi si namreč zaslužiti okroglih 100 milijonov ameriških dolarjev (86 milijonov evrov). Njenih ambicij ne žene pohlep, poudarja, temveč namen. Svoj uspeh vidi kot platformo za navdihovanje drugih, zlasti žensk, ki verjamejo, da je edina pot do dobička žrtvovanje lastnih meja. "Vem, da ljudje mislijo, da moraš iti do konca. Ampak ne. Jaz sem dokaz za to."

Njeni zaslužki sicer že sedaj zasenčijo plače marsikaterega zvezdnika lige NBA in nogometnih velikanov. In čeprav na eksplicitni platformi služi veliko, poudarja, da takšna karierna pot ni vedno rožnata. "Dekleta vidijo naslove in mislijo, da se bodo zbudila bogata. Ampak, razen če že imaš ogromno občinstvo ali si pripravljena delati 24 ur na dan, da bi ga gradila, to ni hiter denar. Večina deklet, ki jih poznam, zasluži komaj 500 dolarjev na mesec."

Sophie Rain onlyfans denar golota
Naslednji članek

Družina Diane Keaton razkrila razlog njene smrti

Naslednji članek

Trumpov življenjski nasvet 18-letni vnukinji Kai navdušil splet

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
16. 10. 2025 08.47
+1
Koliko ji pobere davkarija?
ODGOVORI
1 0
Duh8
16. 10. 2025 08.43
+1
Aha. Seveda
ODGOVORI
2 1
boslo
16. 10. 2025 08.42
+4
Naše si kumare not tiščijo, pa ne zaslužijo za najemnino. Ni pošteno.
ODGOVORI
5 1
proofreader
16. 10. 2025 08.42
+3
DURS je bil kaj uspešen?
ODGOVORI
4 1
progresivnidaveknastanovanja
16. 10. 2025 08.40
+3
dejte o naših ženskah mal napisat, včasih ste objavili kakšen članek o njihovih visokih zaslužkih. Še laufa al so se jih plačniki že naveličal?
ODGOVORI
3 0
JustMe2021
16. 10. 2025 08.38
+7
Novodobno prostituiranje zavito v celofan🤷🏻‍♂️
ODGOVORI
8 1
Anzy21
16. 10. 2025 08.37
+6
pa komu spet lazete v google napises njeno ime in ti takoj njen OnlyFans content zastonj vrze kjer se celo vidi brez oblacil
ODGOVORI
7 1
simc167
16. 10. 2025 08.37
-1
kristjani so največji hinavci. najbolj pokvarjen folk.
ODGOVORI
4 5
Odrešenik666
16. 10. 2025 08.36
+2
Lahko na netu cele dneve visis in svoje frustracije na portalih kot je ta izlivas kot tukajsnji povprecni komentatorji. Lahko pa kot ta puncara milijone sluzis.
ODGOVORI
3 1
Klobasazulu
16. 10. 2025 08.35
+1
jaz bi jooooo
ODGOVORI
2 1
T-I-T-O
16. 10. 2025 08.33
-3
Se vidi kristjani ste navadni kradljivci kako kradete denar potem pa še sprejemaj bolečine božje,ne da štajerci mene ubijate,ker na štajerskem ni policije in moje račune kradete,kot jaz pa nimam kje živet.
ODGOVORI
2 5
Artechh
16. 10. 2025 08.30
+6
To je diskriminacija in neenakost. Zmanjšati prihodke da bodo enaki moškim!!!!. Drugače pa sama sebe uničuje če se prodaja ni treba da se ta malo vidi
ODGOVORI
7 1
Sventevith
16. 10. 2025 08.28
+5
Zakaj reklama? Ste res pravi podporniki moralnih vrednot.
ODGOVORI
6 1
Arrya
16. 10. 2025 08.26
+2
Seveda govori da je kristjanka, saj je velik eel njenjih oboževalcev tudi in jim piha na dušo. Temu se reče grifting. Ko se influencerji obracajo po mnenju svojih obozevalcev in namesto da bi imeli svoje mnenje raje govorijo kar vedo da bo fanom vsec.
ODGOVORI
4 2
Artechh
16. 10. 2025 08.34
+0
Dobre predpostavke. To govori ker naj bi krščanstvo predstavljajo nedolžne vrednote kar je vsem moškim všeč tudi ne kristjanom.... Noben noče ene pocestnice k vsak dan drugega za denar obdela
ODGOVORI
1 1
Rdečimesečnik
16. 10. 2025 08.25
+1
Pa sploh dobra ni
ODGOVORI
3 2
M E G A
16. 10. 2025 08.17
+10
no ja muslimanke ne boš videl gor ker bi jo njeni...no ja sej veste kaj :-)
ODGOVORI
11 1
Slash
16. 10. 2025 08.17
+1
Bravo ! Svetel zgled mladim ! Le tako naprej !
ODGOVORI
4 3
nikolinormalen
16. 10. 2025 08.16
+3
Primc bi jo oženil!
ODGOVORI
6 3
nikolinormalen
16. 10. 2025 08.11
+0
Bojda sta Branko Kacjan in Anton Slatinek njena najzvestejša oboževalca 😂
ODGOVORI
1 1
brusilec
16. 10. 2025 08.08
+5
tilw kristjani so zelo flexibilni glede svojih moralnih vrednot... umska atletika na maximumu.. ena krpica gor ali dol, kažeš avoje obline, očitno za kaj..
ODGOVORI
7 2
brusilec
16. 10. 2025 08.16
+3
drgač pa tkoaltko vsi prodajamo svoje telo.. ampak to je del żivljenja.. punca drgač ima lepo ttelo, bomba.. lepo da premika meje idealnega telesa v plus, ne pa v anoreksijo. lepota je odraz zdravja, vsaj morala bi biti. drgač smo pa zarad vseh teh idealnih teles res prerazvajeni in prehude standarde imamo, nekateri do svojwga telesa, drugi pa do drugih teles. in najslabše je če zapadeš v prebavne probleme zaradi teh visoko postavljenih meril. nimamo vsi takih genov, in tale na fotkah ga tudi nima, ampak ni pomembno.. pljuvanje se mora ustaviti, kritiziranje vsake pikice
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305