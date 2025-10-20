Na dan prišle nove obremenjujoče podrobnosti za princa Andrewa

Princ Andrew je v petek sporočil, da se po posvetovanju s kraljem Karlom III . odpoveduje častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel po rojstvu. Od zdaj naprej tako ne bo več smel uporabljati naziva vojvoda, še naprej pa ostaja princ, saj so mu naziv podelili ob rojstvu.

Kot poročajo tamkajšnji mediji, naj med Andrewom in kraljem ne bi šlo za posvetovanje, temveč naj bi Andrew zgolj sprejel kraljevo zahtevo. Več britanskih časopisov, ki jih povzema BBC, pa poroča o novih škodljivih podrobnostih za princa.

Andrew naj bi po njihovih navedbah leta 2011 prek svojega varnostnika skušal pridobiti osebne podatke o Virginii Giuffre, ki je trdila, da je bila trikrat prisiljena v spolni odnos s princem, tudi v času mladoletnosti. Po poročanju Sunday Telegrapha naj bi skušal o Giuffre pridobiti "umazane podrobnosti".

Njen brat je po novici o odvzemu nazivov in naslovov princu pozval kralja, naj mu odvzame tudi naslov princa. "Mislim, da bi morali vsi, ki so vpleteni v to, pokazati neko odločnost. Morali bi prevzeti neko odgovornost in odgovornost do teh preživelih," je za BBC dejal njen brat Sky Roberts.

Andrew je leta 2022 po civilni tožbi Giuffre izplačal odškodnino.