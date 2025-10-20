Na dan prišle nove obremenjujoče podrobnosti za princa Andrewa

Princ Andrew je v petek sporočil, da se po posvetovanju s kraljem Karlom III. odpoveduje častnim nazivom in naslovom, ki jih je prejel po rojstvu. Od zdaj naprej tako ne bo več smel uporabljati naziva vojvoda, še naprej pa ostaja princ, saj so mu naziv podelili ob rojstvu.
Kot poročajo tamkajšnji mediji, naj med Andrewom in kraljem ne bi šlo za posvetovanje, temveč naj bi Andrew zgolj sprejel kraljevo zahtevo. Več britanskih časopisov, ki jih povzema BBC, pa poroča o novih škodljivih podrobnostih za princa.
Andrew naj bi po njihovih navedbah leta 2011 prek svojega varnostnika skušal pridobiti osebne podatke o Virginii Giuffre, ki je trdila, da je bila trikrat prisiljena v spolni odnos s princem, tudi v času mladoletnosti. Po poročanju Sunday Telegrapha naj bi skušal o Giuffre pridobiti "umazane podrobnosti".
Njen brat je po novici o odvzemu nazivov in naslovov princu pozval kralja, naj mu odvzame tudi naslov princa. "Mislim, da bi morali vsi, ki so vpleteni v to, pokazati neko odločnost. Morali bi prevzeti neko odgovornost in odgovornost do teh preživelih," je za BBC dejal njen brat Sky Roberts.
Andrew je leta 2022 po civilni tožbi Giuffre izplačal odškodnino.
Princ William bi ga izločil iz vseh kraljevih dogodkov
Kraljev sin princ William pa naj bi šel še korak dlje - Andrewa bi po poročanju tamkajšnjih medijev namreč izključil s prihodnjih kraljevih dogodkov.
Med drugim naj bi razmišljal o tem, da Andrew ne bi bil prisoten na njegovem kronanju po smrti kralja. S tem naj bi ga želel izključiti iz vseh vidikov kraljevega življenja.
V prihodnjih dneh bo posthumno izšla knjiga spominov Virginie Giuffre, ki je Jeffreyja Epsteina obtožila prestopništva, s čimer pa se je v središču škandala znašel tudi princ Andrew, ki je prijateljeval z Epsteinom. Princ si je leta 2019 po obtožbah želel oprati ime v intervjuju za BBC-jevo oddajo Newsnight. Po tistem se je princ Andrew umaknil iz javnosti, od leta 2021 pa nima več pravice uporabljati kraljevega naziva in ni več aktiven član kraljeve družine.
