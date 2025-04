Na Pločniku slavnih svojo zvezdo dobila Billie Jean King

Billie Jean King , ki je na teniških igriščih kraljevala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, je bila šestkrat številka 1 svetovnega tenisa.

Na turnirjih za grand slam je v posamični konkurenci ter ženskih in mešanih dvojicah osvojila rekordnih 39 naslovov, so zapisali prireditelji dogodka.

A Kingova ni bila znana le zaradi svojih uspehov z loparjem na igrišču. V Los Angelesu niso pozabili poudariti, da je bila zdaj 81-letna nekdanja športnica, ki so ji namenili 2807. zvezdico, tudi velika zagovornica ženskih pravic in nedvomno sodi med prve, ki so opozarjale na razlike tudi na področju športa.

Aleja slavnih v centru prav tako slavnega Hollywooda v Los Angelesu je bila uradno odprta leta 1960, ko so postavili prvih 1500 zvezd, prvo med njimi je prejel režiser Stanley Kramer. Po osmih letih premora so alejo na aveniji Hollywood Boulevard nato začeli dopolnjevati.