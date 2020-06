Na Pločniku slavnih v znamenju protestov prebarvali Trumpovo zvezdo

Za zvezdnika ni lepšega kot dobiti zvezdo na legendarnem Pločniku slavnih v Hollywoodu. Med njimi je tudi Donald Trump, ki jo je dobil že leta 2007. Takrat je bil znan kot podjetnik in televizijska osebnost, ki je imela svoj resničnostni šov. No, zvezdo so zdaj, v času protestov, na katerih se ljudje borijo proti rasizmu in policijskemu nasilju, napadli vandali. Namreč – protestniki so jo popolnoma prekrili z razpršili, s katerimi navadno ustvarjajo grafite. Ljudje se strinjajo, da se Trump ne trudi dovolj za rasno raznolikost in strpnost v ZDA.