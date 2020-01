Na podelitvi nagrad pozornost pritegnila Brad Pitt in Jennifer Aniston

V Los Angelesu je potekala podelitev nagrad igralskega ceha SAG , kjer sta precejšnjo pozornost tujih medijev pritegnila nekdanja zakonca Jennifer Aniston in Brad Pitt . Slednja sta se ob srečanju objela, in ko je Jennifer z nasmeškom na obrazu želela odkorakati stran, Brad ni izpustil njene roke. Kamere so kasneje zabeležile še več drobnih, intimnih detajlov.

Tudi Anistonova je njegov govor pospremila z velikim zanimanjem in navdušenjem – kamere so namreč ujele njen obraz, ki je razkrival mešanico različnih čustev.

Čeprav nekdanja zakonca še vedno veljata za enega najlepših (nekdanjih) hollywoodskih parov in čeprav so številni prepričani, da se med njima še vedno krešejo iskre, so nekateri viri za tuje medije zatrdili, da sta zgolj dobra prijatelja. ''Takšnih srečanj in dogodkov si ne jemljeta toliko k srcu kot preostala javnost,'' je za E!Newspovedal vir, ki ni želel biti imenovan.