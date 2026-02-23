Na podelitvi baft rasistični incident zaradi Tourettovega sindroma

Rasistični vzklik je po navedbah BBC mogoče pojasniti s Tourettovim sindromom in ni bil izrečen namerno. BBC se je tudi opravičil za morebitno razžalitev in ker tega dela ni izrezal iz oddaje BBC One, ki so jo predvajali z dvourno zamudo.

Delroy Lindo in Michael B. Jordan FOTO: Profimedia

Na nedeljski večerni podelitvi je bilo namreč slišati, kako je nekdo zaklical besedo negro, rasistični izraz za osebe afriškega rodu, ko sta na odru stala temnopolta Delroy Lindo in Michael B. Jordan. Prav ta odlomek podelitve nagrad je bil kasneje večkrat poobjavljen na svetovnem spletu.

Je bila žalitev namenjena Delroyju Lindu in Michaelu B. Jordanu? FOTO: Profimedia

Na podelitvi je bila med drugim nagrajena drama I Swear. Igralec Robert Aramayo je prejel bafto za najboljšega glavnega igralca in je v filmu upodobil osebo s Tourettovim sindromom Johna Davidsona. Slednji je bil tudi med občinstvom dogodka in naj bi tudi izrekel neprimerno besedo.

Po navedbah revije Variety je bilo v prvi polovici podelitve nagrad slišati še druge žaljive besede, zaradi česar se je voditelj podelitve Alan Cumming že vmes zahvalil občinstvu za razumevanje in pojasnil ozadje Tourettovega sindroma, ki je kronična nevrološka bolezen, pri kateri se pojavljajo gibalni (motorični) in glasovni (vokalni) tiki.