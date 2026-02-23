Na podelitvi baft rasistični incident zaradi Tourettovega sindroma

Rasistični vzklik je po navedbah BBC mogoče pojasniti s Tourettovim sindromom in ni bil izrečen namerno. BBC se je tudi opravičil za morebitno razžalitev in ker tega dela ni izrezal iz oddaje BBC One, ki so jo predvajali z dvourno zamudo.
Na nedeljski večerni podelitvi je bilo namreč slišati, kako je nekdo zaklical besedo negro, rasistični izraz za osebe afriškega rodu, ko sta na odru stala temnopolta Delroy Lindo in Michael B. Jordan. Prav ta odlomek podelitve nagrad je bil kasneje večkrat poobjavljen na svetovnem spletu.
Na podelitvi je bila med drugim nagrajena drama I Swear. Igralec Robert Aramayo je prejel bafto za najboljšega glavnega igralca in je v filmu upodobil osebo s Tourettovim sindromom Johna Davidsona. Slednji je bil tudi med občinstvom dogodka in naj bi tudi izrekel neprimerno besedo.
Po navedbah revije Variety je bilo v prvi polovici podelitve nagrad slišati še druge žaljive besede, zaradi česar se je voditelj podelitve Alan Cumming že vmes zahvalil občinstvu za razumevanje in pojasnil ozadje Tourettovega sindroma, ki je kronična nevrološka bolezen, pri kateri se pojavljajo gibalni (motorični) in glasovni (vokalni) tiki.
Tourettov sindrom je kronična nevrološka motnja, ki se običajno pojavi v otroštvu. Značilni zanjo so nenadni, ponavljajoči se, hitri, nehotni gibi ali zvoki, imenovani tiki. Ti tiki se lahko kažejo kot trzljaji z glavo, rameni, vokalni izbruhi, kot so ponavljanje besed ali zvokov, ali celo kot nehotno izrekanje žaljivk (koproplalija), čeprav je slednje prisotno le pri manjšini obolelih. Vzroki za Tourettov sindrom niso popolnoma pojasnjeni, vendar naj bi šlo za kombinacijo genetskih in okoljskih dejavnikov. Sindrom ni povezan z zmanjšano inteligenco in ljudje z Tourettovim sindromom lahko vodijo povsem normalno življenje, čeprav se lahko soočajo s socialnimi izzivi zaradi svojih tikov.
Delroy Lindo je britanski igralec, ki je znan po svojih močnih in nepozabnih vlogah v filmih in televizijskih serijah. Rodil se je v Londonu, vendar je večino svoje kariere preživel v Združenih državah Amerike. Svojo igralsko pot je začel v gledališču, preden se je preusmeril v film. Med njegovimi najbolj znanimi deli so vloge v filmih, kot so 'Clockers', 'Get Shorty', 'Heist', 'The Last Thing He Wanted' in nedavno v filmu 'Da 5 Bloods', kjer je igral glavno vlogo veteranskega vojaka. Njegova igra je pogosto pohvaljena zaradi globine, intenzivnosti in prepričljivosti.
Michael B. Jordan je ameriški igralec, ki je postal ena izmed najbolj prepoznavnih in uspešnih zvezd svoje generacije. Po rodu iz Kalifornije je svojo igralsko kariero začel že v mladosti z manjšimi vlogami v televizijskih serijah, kot sta 'The Wire' in 'Friday Night Lights'. Svetovno slavo si je pridobil z vlogo Adonisa Creeda v franšizi 'Creed', ki je nadaljevanje filmske serije 'Rocky'. Poleg tega je zaslovel tudi po vlogi Erika Stevensa oziroma Killmongerja v izjemno uspešnem filmu Marvelovega kinematografskega vesolja 'Black Panther'. Jordan je znan po svoji predanosti vlogam, fizični pripravljenosti in sposobnosti upodabljanja kompleksnih likov, ki pogosto raziskujejo teme identitete, družine in rasizma.
BAFTA je okrajšava za British Academy of Film and Television Arts (Britanska akademija za film in televizijsko umetnost). Gre za britansko organizacijo, ki vsako leto podeljuje prestižne nagrade za dosežke v filmu, televiziji in igrah. Nagrade BAFTA veljajo za eno najpomembnejših priznanj v filmski in televizijski industriji, primerljive z ameriškimi oskarji. Njihov cilj je spodbujati in nagrajevati odličnost v filmski, televizijski in videoigralni produkciji ter podpirati razvoj novih talentov v teh panogah. Podelitve nagrad BAFTA so pomemben dogodek, ki privablja pozornost mednarodne javnosti in kritikov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.