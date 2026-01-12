Chris Gardner, novinar revije The Hollywood Reporter, je na družbenem omrežju X delil posnetek, s katerega je razvidno, da je na podelitvi zlatih globusov zagorelo. Do zapleta je prišlo v prostoru, kjer so se med prireditvijo nahajali predstavniki medijev.

Na podelitvi zlatih globusov zagorelo FOTO: Omrežje X

"Izognili smo se krizi," je zapisal novinar in razkril, da je eden od natakarjev nehote prevrnil posodo s kavo, pod katero je bil gorilnik, plamen pa je hitro zajel bližnjo zaveso in tla, pokrita s preprogo. "K sreči so ga hitro pogasili," je zaključil. Nezgoda ni vplivala na potek prireditve, na kateri je mrgolelo slavnih.

Na podelitvi, ki je potekala tekoče in brez motenj, sta med drugim slavila film Hamnet, ki je osvojil nagrado za najboljši dramski film, in uspešnica Ena bitka za drugo, ki je osvojila nagrado za najboljšo komedijo ali glasbeni film.

Na televizijski strani je bila velika zmagovalka miniserija Adolescenca, ki je pobrala zlate globuse za najboljšo miniserijo, najboljšega stranskega igralca in igralko ter najboljšega igralca v miniseriji.