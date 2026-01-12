Chris Gardner, novinar revije The Hollywood Reporter, je na družbenem omrežju X delil posnetek, s katerega je razvidno, da je na podelitvi zlatih globusov zagorelo. Do zapleta je prišlo v prostoru, kjer so se med prireditvijo nahajali predstavniki medijev.
"Izognili smo se krizi," je zapisal novinar in razkril, da je eden od natakarjev nehote prevrnil posodo s kavo, pod katero je bil gorilnik, plamen pa je hitro zajel bližnjo zaveso in tla, pokrita s preprogo. "K sreči so ga hitro pogasili," je zaključil. Nezgoda ni vplivala na potek prireditve, na kateri je mrgolelo slavnih.
Na podelitvi, ki je potekala tekoče in brez motenj, sta med drugim slavila film Hamnet, ki je osvojil nagrado za najboljši dramski film, in uspešnica Ena bitka za drugo, ki je osvojila nagrado za najboljšo komedijo ali glasbeni film.
Na televizijski strani je bila velika zmagovalka miniserija Adolescenca, ki je pobrala zlate globuse za najboljšo miniserijo, najboljšega stranskega igralca in igralko ter najboljšega igralca v miniseriji.
Pestrega dogajanja ni manjkalo niti na rdeči preprogi, kjer so zvezdniki blesteli v takšnih in drugačnih kreacijah. Za barve so se odločile glasbena zvezdnica Jennifer Lopez, igralka Emma Stone in voditeljica prireditve Nikki Glaser, na črno klasiko pa so stavile nominiranka Ariana Grande, zmagovalka Teyana Taylor in glasbenica Miley Cyrus.
