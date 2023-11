Na pogrebu Matthewa Perryja vsi Prijatelji, pokopali so ga v bližini studia

Poleg družine in najožjih prijateljev so Matthewa Perryja v petek k zadnjemu počitku pospremili tudi vsi njegovi nekdanji soigralci iz serije Prijatelji. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc in David Schwimmer so se udeležili pogreba na pokopališču Forest Lawn v Los Angelesu, ki se nahaja v bližini studia, kjer so nekoč skupaj snemalni omenjeno serijo.

Slab teden dni po tragični smrti Matthewa Perryja so zvezdnika pokopali na pokopališču Forest Lawn v Los Angelesu. K zadnjemu počitku so ga pospremili njegovi družinski člani in ožji prijatelji, z njegovo mamo Suzanne Morrison, očimom Keithom Morrisonom in očetom Johnom Perry na čelu. Na pogrebu pa je bilo mogoče opaziti tudi vse njegove nekdanje soigralce iz kultne serije Prijatelji.

Kljub temu, da je pogreb potekal v ožjem družinskem krogu, so se ga po poročanju Daily Maila udeležili tudi Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc in David Schwimmer. Igralci so se od svojega igralskega kolega in člana družine, kot so povedali v izjavi za javnost, poslovili na pokopališču, ki se nahaja v bližini studia Warner Bros., kjer so snemali priljubljeno serijo.

Po poročanju tujih medijev se je pogreb začel ob 15. uri po lokalnem času in je trajal do 17. ure. Na obredu so predvajali pesem Petra Gabriela in Kate Bush Don't Give Up. Del besedila namreč govori o premagovanju težav in številnih bojih, ki jih je imel Perry v svojem življenju kar precej. Dolgo časa se je namreč boril z odvisnostjo od drog in alkohola.