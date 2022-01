Na pogrebu Boba Sageta so se od igralca poslovili mnogi zvezdniki

Prijatelji in družinski člani so se še zadnjič poslovili od komika in igralca Boba Sageta, čigar smrt je pred dnevi pretresla Hollywood. Žalna slovesnost je potekala na pokopališču v Los Angelesu, udeležili pa so se je družinski člani in najbližji prijatelji, med katerimi so bili tudi mnogi zvezdniki. Prisotni so bili njegovi soigralci iz serije Polna hiša, John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, Lori Loughlin ter dvojčici Mary-Kate in Ashley Olsen.