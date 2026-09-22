Na police prišla knjiga brata princese Diane s težkimi obtožbami zoper kralja

Še pred uradnim izidom je Daily Mail v svojem članku izpostavil nekaj pretresljivih trditev Charlesa Spencerja, med njimi tudi to, da naj bi sedanji kralj Karel III. po ženini tragični smrti dejal, da bo hitro pozabljena. Na to se je odzvala tudi palača, ki je v izjavi za javnost trditve obsodila in zapisala: "Čeprav iz principa ne komentiramo vsebine knjig, pa se kralj zaveda, da žalovanje za sorojencem lahko zamegli razum, vpliva na presojo in spomin, ki ga skozi leta ne delijo več z drugimi."

Knjiga Swan Song: Diana, My Sister že razburja javnost. FOTO: Profimedia

Brat princese Diane v knjigi med drugim trdi, da naj bi njegova sestra ugotovila, da je takratni bodoči mož pred njuno poroko za Camillo kupil zapestnico in skušal odpovedati zaroko. Spencer je zapisal tudi, da je njegova sestra njunemu očetu povedala, da je Charles očitno ni nikoli ljubil, in se v knjigi spominja, da je zato dejala, da ne more ostati v takšnem zakonu, a je oče temu nasprotoval in ji zabičal, da ima preveliko odgovornost, od katere je nemogoče odstopiti. Diana naj bi tudi večer pred poroko z bodočim kraljem svoji prijateljici dejala, da ji je Charles povedal, da ni zaljubljen vanjo, a se je kljub temu pripravljen poročiti z njo. Prav zaradi teh besed naj bi princesa verjela, da sta pred oltar stopila tako, da je bil takrat še princ Charles čustveno predan drugi.

Charles Spencer je napisal knjigo o pokojni sestri, princesi Diani. FOTO: Profimedia

Spencer svaka krivi tudi za sestrine težave z motnjami hranjenja, k čemur naj bi prispevala njegova opazka, da je 'rahlo zavaljena', ko jo je nekoč objel okoli pasu. Preden se je ločila, pa naj bi bratu dejala, da je njen mož zaljubljen v svojega uslužbenca. Razkriva tudi, da je imela bodoča kraljica težave z duševnim zdravjem in je skušala večkrat končati svoje življenje tako, da se je odpeljala na vrh klifa, a tega nato ni storila. Najhujša od vseh obtožb, ki jo je naslovila tudi palača, je ta, da naj bi Spencer svaka po ženini smrti doživljal kot prešerno razpoloženega, ob tem pa ga je opisal kot nekoga, ki je pravkar zadel na loteriji.