Na poročni dan umrla britanska plesalka številnih zvezdnikov

Glasbeni in plesni svet je pretresla novica, da je umrla uspešna plesalka Danielle Hampson, ki je sodelovala s številnimi zvezdniki, kot so Lewis Capaldi, Take That, Spice Girls in Harry Styles. Njeno smrt je na družbenem omrežju sporočil njen mož, nekdanji tekmovalec britanskega šov X Factor, ki je zapisal, da se je dan, ki bi moral biti njegov najsrečnejši, končal z nepopravljivo zlomljenim srcem.

V 35. letu starosti je umrla britanski plesalka in predstavnica za odnose z javnostjo Danielle Hampson, vzrok smrti pa zaenkrat še ni znan. Tragično novico je na Instagramu sporočil njen mož Tom Mann, ki je zapisal, da je njegova zaročenka, s katero ima osemesečnega sina Bowieja, umrla na njun poročni dan.

"Ne morem verjeti, da to pišem, ampak moja draga Dani – moja najboljša prijateljica, moje vse in še več, ljubezen mojega življenja, je umrla v soboto, 18. junija, v zgodnjih jutranjih urah. Dan, ki bi moral biti moj najsrečnejši, se je končal z nepopravljivo zlomljenim srcem. Počutim se, kot da sem potočil morje solz. Nikoli nisva prišla do oltarja ali si izrekla zaobljube ali zaplesala svojega prvega plesa. Danielle, vem, da veš, da si mi pomenila ves svet in si najboljša stvar, ki se mi je kadar koli zgodila. Ta prstan bom nosil, kot sem ga že od nekdaj imel namen nositi, kot znak moje brezpogojne ljubezni do tebe," je zapisal 28-letni Tom. Nekdanji tekmovalec pevskega šova X Factor je še zapisal, da trenutno ne ve, kako nadaljevati z življenjem, a se zaveda, da mora vso svojo moč nameniti sinu, ki ga bo vzgajal tako, kot sta si z Danielle vedno želela. "Vem, da bo vedel, kdo je bila njegova izjemna mama. Obljubim, da boš nanj zelo ponosna" V zaključku ganljivega zapisa je svojo zaročenko opisal kot "čudovito osebo", zaradi katere je njegov svet sedaj postal temnejši, za njo pa bo žaloval še "zelo zelo dolgo".

V komentarjih so pod Mannovo objavo sožalje izrazili številni zvezdniki. 'Spajsica' Emma Bunton je glasbeniku zapisala, da ima strto srce. "Čudovita duša bo živela naprej. Mislim nate," Lewis Capaldi pa mu je podporo namenil z besedami: "Brat, rad te imam." Pevka Ellie Goulding je dodala: "Ves čas mislim nate. Tako močan si. Vedno sem tukaj zate. Rada te imam." Nekatera druga velika imena v glasbenem svetu so se Hampsonovi na družbenem omrežju poklonila z objavo. Skupina Spice Girls je na Twitterju zapisala: "Zelo smo žalostne nad vestjo, da je umrla Dani Hampson, ki je bila del družine Spiceworld leta 2019. Tomu, Bowieju in Danijinim prijateljem pošiljamo ljubezen in moč." Objavi so dodale fotografijo, ki je nastala med njihovo glasbeno turnejo, na kateri pokojna plesalka pozira na odru.

