Na poroki leta navdušila tudi sveže zaljubljena Jessica Alba

Hollywoodska igralka Jessica Alba je na razkošni poroki pop zvezdnice Taylor Swift in igralca NFL Travisa Kelceja pritegnila veliko pozornosti, saj se je pojavila v družbi svojega novega partnerja Dannyja Ramireza. Gre za igralca, ki je od Jessice mlajši 12 let, zaljubljen par pa ne skriva več sreče.
Kot poročajo tuji mediji, je bil njun skupni prihod eden najbolj razburljivih trenutkov večera, številni oboževalci pa so komentirali, kako harmonično in zaljubljeno je par videti.
43-letna Alba, ki je po ločitvi od Casha Warrena znova našla ljubezen, že mesece ne skriva več sreče z Ramirezom. Par je na glamurozni slovesnosti v newyorškem Madison Square Gardnu pokazal, da razlika v letih zanju ni nobena ovira. Medtem ko je Alba očarala z elegantno večerno obleko, se je Ramirez odločil za klasičen smoking. Po mnenju številnih modnih strokovnjakov sta skupaj naredila vtis enega najbolje oblečenih parov na dogodku.
Pod njuno skupno fotografijo na Instagramu se je hitro vsul plaz navdušenih komentarjev, zaljubljenca pa sta novopečenima mladoporočencema sporočila: "Rada imava ljubezen. Čestitke T&T. Čudovit večer, s katerim smo praznovali vajino ljubezen."
Zvezdniški prijteljici
Jessica in Taylor se poznata že več kot desetletje. Leta 2015 je igralka sodelovala v znanem glasbenem videospotu za Taylorino pesem Bad Blood, skozi leta pa je večkrat javno povedala, kako zelo ceni pevko in jo opisala kot izjemno prijazno. Zato njena prisotnost na poroki ni presenetila.
Poroka Taylor Swift in Travisa Kelceja je zbrala približno tisoč gostov iz sveta glasbe, filma, športa in mode. Med znanimi obrazi so bili tudi Jennifer Lopez, Emma Stone, Reese Witherspoon, Gigi Hadid, Selena Gomez in številni drugi zvezdniki.
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