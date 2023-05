Na posestvo Benedicta Cumberbatcha vlomil moški in grozil njegovi družini

V londonsko hišo Benedicta Cumberbatcha je po poročanju Daily Maila vlomil 35-letni moški, ki je v roki vihtel nož. Vlomilec se je prebil skozi vhodna vrata večmilijonske posesti, ob tem pa naj bi kričal: "Vem, da si se preselil sem, upam, da vse pogori." Kot poroča tabloid, je bil 46-letni igralec v času vloma skupaj z ženo Sophie Hunter in njunimi tremi otroki v hiši, kjer so slišali kričanje vlomilca.

Vlomilec naj bi vzel eno od družinskih rastlin in jo vrgel v vrtni zid ter s stavbe utrgal domofon in nanj pljunil. S prizorišča je pobegnil še pred prihodom policije, a ga je ta uspela izslediti na podlagi dokazov DNK, ki jih je pustil na domofonu. Policija ga je aretirala, za vlom pa je dobil denarno kazen in triletno prepoved približevanja.

Dobro obveščen vir je za The Daily Mail o incidentu dejal: "Seveda je bila vsa družina popolnoma prestrašena, mislili so, da bo moški vstopil v hišo in jih poškodoval." Dodal je, da na srečo ni prišel tako daleč, je pa Benedictu in Sophie povzročil veliko strahu in neprespanih noči, še posebej, ker je šlo za ciljno usmerjen vlom.