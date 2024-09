Na površje prihajajo podrobnosti prijateljstva med Usherjem in Diddyjem

Prijateljstvo Usherja in Seana 'Diddyja' Combsa je pereča tema že več desetletij, po aretaciji slednjega pa si želijo kaj več o tem izvedeti sedaj še oboževalci. 54-letni Combs je bil namreč 16. septembra aretiran v newyorškem hotelu in pozneje zaprt brez možnosti varščine zaradi zveznih obtožb trgovine z ljudmi za spolne namene, izsiljevanja in prevoza z namenom prostitucije. Combs zanika obtožbe, njegov odvetnik pa je glasbenega mogotca opisal kot "nedolžnega človeka, ki nima česa skrivati".

Sean 'Diddy' Combs je zaslužen za začetke zametkov slave številnih zvezdnikov, kot so Biggie Smalls, Mary J Blige in Usher. Slednji, ki je zaslovel sredi 90-ih in 2000-ih z uspešnicami, kot sta Yeah in Confessions part II, je Combsa prvič srečal kot najstnik, ko se je soočil z izključitvijo iz takratne založbe. Potem ko je Usher kot 14-letnik podpisal pogodbo z L. A. Reidom, soustanoviteljem LaFacea, je med pripravo prvenca izgubil glas in se trudil prilagoditi svoj vokal. Reid je razmišljal, da bi Usherja opustil, vendar ga je spomladi 1994 poslal v New York, da bi živel pri Combsu, kar je Reid poimenoval 'Flavour Camp'.

V starem intervjuju je Usher priznal, da se je hitro prilagodil Combsovemu razkošnemu življenjskemu slogu, vendar je priznal, da so bili časi, ki jih je preživel v New Yorku kot najstnik, "najtežji dnevi" v njegovem življenju, saj se je v tistem času iskal. Po Combsovi aretaciji in zaprtju so se na spletu znova pojavili posnetki Usherjevih pogovorov o njegovem času s Combsom. V enem posnetku je mogoče videti Usherja, kako se pogovarja s televizijskim voditeljem Howardom Sternom, ki ga je vprašal o življenju v zloglasni vili. "Imel sem priložnost videti nekaj stvari ... Ne vem, če bi se lahko prepustil in sploh razumel, kaj sem gledal."

Pojasnil je: "Bilo je precej divje. Bilo je noro. Dogajale so se zelo zanimive stvari, ki jih nisem nujno razumel." Na vprašanje, ali bi svojim otrokom dovolil, da se udeležijo Flavor Campa v Combsovi rezidenci, je zvezdnik odkrito izjavil: "Ni pogojev!" V drugem intervjuju je dejal, da Combs ni postavljal pravil. "Ni bil discipliniran. Dovolil mi je, da sem bil mlad."