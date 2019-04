Na pragu 40 let objavila vročo fotografijo v 'fačuziju'

39-letnica je s sledilci na Instagramu zdaj delila tudi eno od dopustniških fotografij, na kateri pozira v zapeljivem zlatem bikiniju v masažni kadi oziroma jacuzziju. Temnolaska je pri tem pokazala, da je v odlični formi in da brez težav lahko konkurira mlajšim.

Zvezdnica resničnostnih šovov se je na Finsko odpravila s svojimi tremi otroki: 9-letnim Masonom , 6-letno Penelope in 4-letnim Reignom , prav tako sta ji družbo delala tudi njen nekdanji izbranec 35-letni Scott Disick in njegova 20-letna partnerica Sofia Richie ,hčerko Lionela Richieja . Medtem ko je Kourtney od lanskega poletja uradno samska, je njen bivši Scott že skoraj dve leti v srečni zvezi s Sofio.

