Na praznovanje hčerkinega rojstnega dne prišel tudi nezvesti oče

34-letna Khloe Kardashian je svoji hčerki True Thompson, ki je nedavno upihnila svojo prvo svečko, priredila pravljično rojstnodnevno zabavo. Na praznovanju ni manjkalo prikupno oblikovanih sladic, dekoracije in daril – v vseh pogledih pa sta prevladovali svetlo modra in roza barva. Svetlo modre barve je bila tudi oblekica male True, ki jo je Khloe pospremila s podobno različico in se to pot odrekla čevljem z visokim podplatom: pod daljšo oprijeto satenasto obleko je namreč nosila športne čevlje.

Kardashianova je v seriji fotografij na Instagramu delila nekaj utrinkov s praznovanja, kjer se je videlo, da je bila zabava obarvana tudi v dobrodelnem duhu. Khloe je organizirala posebno stojalo v obliki kočije, na katerem so bila vsa darila, ki jih je prejela True, namenjena naravnost v losangeleško otroško bolnišnico.