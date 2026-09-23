Na premieri filma Toma Cruisa tudi kraljevi par in Beckhamovi

V srcu Londona, na slovitem Leicester Square Gardens, se je v torek odvil eden najbolj pričakovanih filmskih dogodkov leta. Svetovna premiera temne politične komedije Digger, pod katero se podpisuje oskarjevec Alejandro González Iñárritu, ni bila le filmski praznik, temveč tudi prestižen družbeni dogodek.

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Premiera je potekala v okviru prireditve Royal Film Performance, kar pomeni, da je bil celoten večer namenjen zbiranju sredstev za dobrodelno organizacijo UK's Film & TV Charity. Osrednjega zvezdnika večera Toma Cruisa so na dogodku spremljali tudi visoki gosti, saj sta se z njim po rdeči preprogi sprehodila princ William in princesa Catherine.

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Protokolarni del dogodka se je namreč začel s prihodom valižanskega princa in princese, ki sta se najprej srečala s slavnim igralcem in režiserjem. Dogodek je bil načrtovan do zadnje podrobnosti; medtem ko je režiser spremljal princa Williama, je Cruise ponudil roko princesi Catherine in jo popeljal mimo preostale igralske zasedbe. Na rdeči preprogi so bili prisotni tudi drugi uveljavljeni igralci, kot so Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons in Emma D'Arcy.

Tom Cruise in Alejandro González Iñárritu sta skupaj ustvarila nov film. FOTO: Profimedia

Pred začetkom same projekcije je Cruise stopil na oder in poleg zahvale kraljevi družini izrekel globoko spoštovanje režiserju. Poudaril je, da je o delu z njim sanjal že od njegovega prvega filma. Opisal ga je kot edinstvenega ustvarjalca z izjemnim umom in obljubil, da bo občinstvo videlo lik, kakršnega niso vajeni. Njegove besede so odražale ne le profesionalni ugled, temveč tudi globoko umetniško povezanost med glavnim igralcem in režiserjem, kar se pogosto izkaže za ključni element uspeha velikih filmskih produkcij, kot je Digger.

Kraljevi par je poziral z Davidom Beckhamom in njegovima sinovoma. FOTO: Profimedia

A ne le kraljevi par, med zvezdniki, ki so podprli nov britanski filmski produkt, je bil tudi nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham. Anglež se je dogodka udeležil s svojima mlajšima sinovoma, Romeom in Cruzom, na premieri pa so se družili tudi z britanskim prestolonaslednikom in njegovo soprogo.

O vsebini filma Digger