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Tuja scena

Na premieri filma Toma Cruisa tudi kraljevi par in Beckhamovi

London, 23. 09. 2026 12.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Tom Cruise in Alejandro González Iñárritu sta skupaj ustvarila nov film.

V Londonu se je v torek odvila glamurozna premiera filma Digger, v katerem v glavni vlogi nastopa Tom Cruise. Na težko pričakovanem prvem predvajanju temne politične komedije so slavnega igralca podprli tudi visoki gostje. Po rdeči preprogi sta se sprehodila princ William in princesa Catherine, ki sta se srečala tudi z Davidom Beckhamom in njegovima sinovoma.

V srcu Londona, na slovitem Leicester Square Gardens, se je v torek odvil eden najbolj pričakovanih filmskih dogodkov leta. Svetovna premiera temne politične komedije Digger, pod katero se podpisuje oskarjevec Alejandro González Iñárritu, ni bila le filmski praznik, temveč tudi prestižen družbeni dogodek.

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Premiera je potekala v okviru prireditve Royal Film Performance, kar pomeni, da je bil celoten večer namenjen zbiranju sredstev za dobrodelno organizacijo UK's Film & TV Charity. Osrednjega zvezdnika večera Toma Cruisa so na dogodku spremljali tudi visoki gosti, saj sta se z njim po rdeči preprogi sprehodila princ William in princesa Catherine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Protokolarni del dogodka se je namreč začel s prihodom valižanskega princa in princese, ki sta se najprej srečala s slavnim igralcem in režiserjem. Dogodek je bil načrtovan do zadnje podrobnosti; medtem ko je režiser spremljal princa Williama, je Cruise ponudil roko princesi Catherine in jo popeljal mimo preostale igralske zasedbe. Na rdeči preprogi so bili prisotni tudi drugi uveljavljeni igralci, kot so Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons in Emma D'Arcy.

Tom Cruise in Alejandro González Iñárritu sta skupaj ustvarila nov film.
Tom Cruise in Alejandro González Iñárritu sta skupaj ustvarila nov film.
FOTO: Profimedia

Pred začetkom same projekcije je Cruise stopil na oder in poleg zahvale kraljevi družini izrekel globoko spoštovanje režiserju. Poudaril je, da je o delu z njim sanjal že od njegovega prvega filma. Opisal ga je kot edinstvenega ustvarjalca z izjemnim umom in obljubil, da bo občinstvo videlo lik, kakršnega niso vajeni. Njegove besede so odražale ne le profesionalni ugled, temveč tudi globoko umetniško povezanost med glavnim igralcem in režiserjem, kar se pogosto izkaže za ključni element uspeha velikih filmskih produkcij, kot je Digger.

Kraljevi par je poziral z Davidom Beckhamom in njegovima sinovoma.
Kraljevi par je poziral z Davidom Beckhamom in njegovima sinovoma.
FOTO: Profimedia

A ne le kraljevi par, med zvezdniki, ki so podprli nov britanski filmski produkt, je bil tudi nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham. Anglež se je dogodka udeležil s svojima mlajšima sinovoma, Romeom in Cruzom, na premieri pa so se družili tudi z britanskim prestolonaslednikom in njegovo soprogo.

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O vsebini filma Digger

V središču dogajanja filma Digger je Digger Rockwell, izjemno vpliven naftni baron in eden najmočnejših moških na planetu, ki se znajde pred največjim izzivom svojega življenja. Film raziskuje mračno pot protagonistovih poskusov, da bi postal rešitelj človeštva pred ekološko katastrofo, ki jo je s svojim delovanjem sam pomagal sprožiti. Zgodba se razvija kot mrzlična misija za iskanje odrešitve v svetu, kjer sta politika in pohlep tesno prepletena. Gre za satiričen in obenem resen pogled na vpliv posameznikov na globalno okolje, kjer Cruisov lik predstavlja kompleksno zmes egoizma in obupanega iskanja moralne spreobrnjenosti.

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Tom Cruise Digger princ William princesa Catherine david beckham film

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