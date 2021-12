Na premieri nove serije tudi sin pokojnega Willieja Garsona

Nathan Garson se je na premieri serije And Just Like That ... družil z igralskimi kolegicami pokojnega očeta. Willie Garson, ki je v Seksu v mestu upodobil Stanforda Blacha, je pri nastanku nove serije sodeloval, dokler ga ni premagala huda bolezen.

Slavnostni dogodek ob premieri nove serije And Just Like That ..., ki spremlja zgodbo newyorških prijateljic, te pa smo lahko spremljali v nadaljevanki Seks v mestu, je bil nekaj posebnega tudi zaradi zanimivega gosta. Prireditve se je namreč udeležil tudi Nathan Garson, sin pokojnega igralca Willieja Garsona. Ta je v seriji Seks v mestu upodobil Stanforda Blatcha, njegov lik pa se pojavlja tudi v novih epizodah. icon-expand Nathan Garson z očetovimi igralskimi kolegi FOTO: Profimedia Mladenič je po končanem dogodku v newyorškem muzeju moderne umetnosti na družbenih omrežjih ponosno pokazal tudi fotografije, ki so nastale ob priložnosti. Fotograf je namreč ovekovečil skupni trenutek z igralsko ekipo serije. Garson je tako poziral ob Chrisu Nothu, Cynthii Nixon, Sarah Jessici Parker in Kristin Davis. ''Kako čudovit izlet in kako lepo sem preživljal čas,'' je zapisal ter se za vabilo zahvalil ustvarjalcem serije. icon-expand Willie in Nathan Garson februarja 2019 FOTO: Profimedia Njegov oče, ki je bil najboljši prijatelj Parkerjeve, v seriji pa upodobil zaupnika Carrie Bradshaw, je za rakom na trebušni slinavki umrl letošnjega septembra. Pred smrtjo so ga fotografi opazili na snemalnem setu serije, po smrti pa mu je ganljiv zapis namenila ravno Sarah Jessica, ki se je z izgubo prijatelja težko sprijaznila. PREBERI ŠE Sarah Jessica Parker po smrti Willieja Garsona: Zame je neznosno