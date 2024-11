Na prestižni Univerzi Yale bodo poučevali o Beyoncé in njeni zapuščini

Z rekordnimi 99 nominacijami za grammyja, bosta pop zvezdnica Beyoncé in njena obsežna kulturna zapuščina naslednje leto tema novega predmeta na Univerzi Yale, poroča agencija AP. Z naslovom 'Beyoncé ustvarja zgodovino: temnopolta radikalna tradicija, kultura, teorija in politika skozi glasbo' se bo predmet, vreden en kredit, osredotočil na obdobje od njenega albuma iz leta 2013 pa vse do danes. Pevka, tekstopiska in podjetnica si je svojo pot namreč utrla v družbenih in političnih vodah po celem svetu.

Profesorica afroameriških študij Univerze Yale Daphne Brooks namerava uporabiti pevkin širok repertoar, vključno s posnetki njenih nastopov v živo, kot"portal" za študente, da spoznajo temnopolte intelektualce – od Fredericka Douglassa do Toni Morrison.

"Resno bomo vzeli načine, s katerimi se kritično delo in intelektualno delo nekaterih naših največjih mislecev v ameriški kulturi povezuje z glasbo Beyoncé. Poskušali bomo poiskati njihove filozofije v njenem delu in kako je včasih v nasprotju s črnsko radikalno intelektualno tradicijo," je dejala Brooks.

Beyoncé, katere polno ime je Beyoncé Giselle Knowles-Carter, ni prva izvajalka, ki je predmet predavanj na fakulteti. V preteklih letih so obstajali tudi predmeti o pevcu in tekstopiscu Bobu Dylanu, več šol in univerz pa je pred kratkim predavalo o pevki Taylor Swift in njenih besedilih ter zapuščini pop kulture. To vključuje tudi profesorje prava, ki upajo, da bodo pritegnili novo generacijo odvetnikov s pomočjo slavne osebnosti, kot je Swift, da bodo zapletenim, resničnim konceptom dali kontekst.

Brooks meni, da je Beyoncé ena in edina in ji pripisuje, da je svojo platformo uporabila za"spektakularno ozaveščanje in sodelovanje z ljudskimi, družbenimi, političnimi ideologijami in gibanji."