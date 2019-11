Na prodaj ena izmed najbolj ikoničnih oblek, ki jih je Diana kdajkoli oblekla

Diana in John Travolta

Življenje pokojne britanske princese Diane odzvanja še zdaj. Čeprav je minilo že več kot 20 let od njene smrti, je njeno ime še vedno ikonično, prav tako njena dejanja in nenazadnje njen slog. Na dražbo gre namreč ena izmed njenih najbolj ikoničnih oblek, ki jih je pokojna princesa nosila – temno modra obleka modne hiše The Victor Edelstein.

Čeprav je imela princesa v garderobni omari veliko lepih oblek, je ravno ta obleka postala nekaj posebnega, kajti ravno v tej večerni obleki je princesa zaplesala z znanim ameriškim igralcem Johnom Travolto. Kultni trenutek se je zgodil leta 1985, in sicer na uradnem obisku pri ameriškem predsedniku Ronaldu Reaganu. "Nisem vedel ali pričakoval, da bom plesal z Diano. Predsednikova žena Nancy Reagan je dejala, da je bila to želja princese. Nikoli ne bom pozabil, zelo sem počaščen, da sem lahko to izkusil," je pred leti dejal Travolta v nekem intervjuju.

Ikonična obleka je bila prodana že leta 2011 v Torontu, ko je nekdo zanjo plačal 566 tisoč evrov. Tokrat je izklicna cena okoli 400 tisoč evrov, lastnik dražbene hiše pa meni, da bo končna cena veliko višja.