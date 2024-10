Na prodaj še ne slišani posnetki glasbenika Jimija Hendrixa

Še nikoli slišani posnetki Jimija Hendrixa bodo naslednji mesec, kar 54 let po njegovi smrti, na prodaj na dražbi. Na demo posnetkih iz leta 1968 naj bi bile različice pesmi Up From The Skies , Ain't No Telling , Little Miss Lover in Stone Free . Podjetje Propstore pravi, da bodo posnetki oboževalcem omogočili poslušanje Hendrixovih pesmi, do katerih sedaj niso imeli dostopa. Pričakujejo, da jih bodo prodali za več sto tisoč evrov.

Jimija, ki je ustvarjal rock, soul, blues in jazz glasbo, številni uvrščajo med največje kitariste vseh časov. Uspešnice, kot so Purple Haze, Foxy Lady in All Along The Watchtower, so pripomogle k temu, da je postal eden najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. Umrl je leta 1970, star komaj 27 let, zaradi prevelikega odmerka alkohola in uspavalnih tablet.