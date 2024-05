Na račun Glena Powella sta se pošalila kar lastna starša

Glen Powell je ostal kralj množične publicitete v Austinu v Teksasu, kjer so predvajali njegov novi film, Hit Man Richarda Linklaterja . Vodilni mož je prišel na rdečo preprogo na dogodku v spremstvu svoje družine, vendar sta se njegova mati in oče odločila, da se bosta na njegov način pošalila z napisoma, usmerjenima k fotografskim objektivom, na katerih je pisalo: "Nehajte poskušati, da bi se Glen Powell zgodi" in "To se ne bo nikoli zgodilo ."

Zdi se, da sta njegova starša opazila vso pozornost medijev, ki jo je bil deležen njun sin v zadnjih nekaj letih. Vsakič, ko se pojavi v filmu, pa naj gre za Set It Up ali uspešnico Toma Cruisa Top: Gun Maverick ali letos zelo priljubljeno romantično komedijo Samo ne ti s Sydney Sweeney , tisk ne more kaj, da ne bi pohvalil njegov potencial in ga že večkrat oznanil za naslednjika najuspešnejših igralcev. Njegov nov film so pohvalile tudi recenzije, kar je dodaten dokaz, da je prava filmska zvezda.

Film prihaja na priljubljeno pretočno platformo to poletje, zgolj nekaj mesecev kasneje, kot njegova uspešnica Samo ne ti, ki je postala presenetljiva senzacija, delno tudi po zaslugi njegove in Sydneyjeve nalezljive reklamne turneje. Igralca sta pred kratkim za The New York Times priznala, da sta se namenoma naslanjala na razširjene govorice o domnevni aferi med njima, da bi ohranila hrup o filmu. "Dve stvari, s katerimi moraš prodati rom-com, sta zabava in kemija," je povedal 35-letnik. "S Sydney se skupaj zelo zabavava in imava ogromno lahkotne kemije. To ljudje želijo. Želijo tisto, kar je na zaslonu, tudi stran od zaslona in včasih se moraš malo nagniti na to- in delovalo je čudovito. Sydney je zelo pametna," je zaključil.