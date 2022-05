Na račun pevca skupine Beautiful South pili številni oboževalci

Paul Heaton se je odločil, da 60. rojstni dan obeleži na prav poseben način. V kar šestdesetih angleških pubih so na njegov račun nazdravljali oboževalci, ki so mu dolga leta delovanja v priljubljeni otoški skupini stali ob strani.

Pevec skupine Beautiful South se je ob okroglem rojstnem dnevu spomnil na svoje zveste privržence. Paul Heaton, ki je 60. rojstni dan proslavil 9. maja, je v kar šestdesetih izbranih pubih počastil svoje fane, pred tem pa je tudi sam načrtoval turnejo, v kateri bi vse bare tudi osebno obiskal, razdaljo med njimi pa bi premagoval s kolesom. Zanimive načrte mu je prekrižala pandemija, zato je namesto druženja z oboževalci hitro našel drugo rešitev in jih na družbenih omrežjih pozval, naj kozarec na njegovo zdravje izpraznijo v kateri od lokalnih gostiln.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V objavi, ki jo je delil na Facebooku in Twitterju, je tako zapisal: ''Uživajte v rojstnodnevni pijači na moj račun (dokler ne zmanjka denarja ali se zaloge v barih ne izpraznijo).'' Dodal je, da bi se želel z brezplačnimi napitki zahvaliti ljudem, ki so v preteklih letih kupovali njegove plošče in ga na glasbeni poti podpirali. Pobudo so oboževalci toplo sprejeli in s fotografijami ter besedami zahvale preplavili Twitter.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Objavil je seznam barov, na katerem se je znašel tudi The Grafton, kjer se je Heaton z glasbenimi kolegi redno dobival, druženje ob kozarčku pa je za hit iz leta 1986 z naslovom Happy Hour navdihnilo tudi pevčevo nekdanjo zasedbo The Housemartins. 60 prizorišč za 60 svečk vključuje pube v Cornwallu in na Škotskem, pa tudi nekatere na območju Walesa, Belfasta, Dublina in vzdolž zahodne obale Irske.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke