Na razpravo o podnebnih spremembah prihajali z zasebnimi letali in jahtami

Na Siciliji so se zbrali vplivneži s celega sveta, kjer so govorili o podnebnih spremembah in kako bi izboljšali stanje okolja. Ker pa so na dogodek gostje prihajali z zasebnimi letali in jahtami, se javnost sprašuje, kako okoljsko ozaveščeni so v resnici.

Google Camp, skrivnostna elita svetovnih vplivnežev, je na Siciliji gostila dogodek, na katerega so bile povabljene pomembne osebe s celega sveta, tudi nekdanji predsednik Barak Obama, princ Harry, Leonardo DiCaprio, Katy Perry in mnogi drugi. Gostje so se posvetili podnebnim spremembam, vendar je mati narava za to morala plačati vrtoglav davek.

Med gosti je bila tudi zvezdnica Katy Perry. FOTO: Profimedia

Italijanski mediji so obtožili Googlove goste, da naj bi kar 114-krat poleteli s privatnimi letali, da so pripotovali do kraja dogodka. Če so vsi skupaj res leteli 114-krat, so pri tem letala v ozračje spustila kar 100 tisoč kilogramov ogljikovega dioksida. "Google Camp naj bi bilo mesto, kjer se zberejo vplivneži in ugotavljajo, kako bi izboljšali življenje na tem planetu. Zato je ironično, da so za obisk dogodka potrebovali kar 114 letov z zasebnimi letali," poročajo tuji mediji, podatke pa naj bi jim posredoval zanesljiv vir. Med gosti naj bi bila tudi modna oblikovalka Diane von Furstenberg in njen mož, poslovnež, Barry Diller, ki naj bi na Sicilijo prispela z jadrnico, vredno kar 180 milijonov evrov.

Jadrnica Diane von Furstenberg in Barrya Dillerja FOTO: Profimedia