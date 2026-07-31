Na razširjeni izdaji albuma Beatlov še neobjavljena Lennonova pesem

Demo posnetek za pesem skupine The Beatles je bil desetletja skrit v arhivih, odkrili pa so ga ob pripravah načrtov za ponovno izdajo albuma. Producent Giles Martin je za Rolling Stone povedal, da je bilo to presenečenje. "Bila je ena tistih stvari, ki so prišle iz Lennonove zapuščine," je povedal. Razširjeni album bo vključeval tudi doslej neobjavljene domače demo in studijske posnetke.
Ljubitelje Beatlov bo verjetno navdušila super deluxe izdaja albuma Rubber Soul, ki bo izšla kot komplet štirih CD in petih LP-plošč. Pesmi s plošče bo mogoče slišati v obliki novega stereo miksa, v mono obliki, obliki, kot je bila objavljena v ZDA, ter v oblikah, kot so nastajale med snemanji. Vsebovala bo skupno 68 skladb, vinilni komplet pa bo vseboval tudi 7-palčni singel s skladbama Day Tripper in We Can Work It Out.
Na voljo bo tudi 88-stranska knjiga z uvodom, ki ga je napisal Paul McCartney, in predgovorom, ki je nastal na podlagi Lennonovih besed. Knjiga vsebuje tudi opombe o skladbah, fotografije in podroben vpogled v ozadje albuma.
Rubber Soul je bil šesti studijski album angleške rock skupine. Naletel je na veliko odobravanje kritikov in bil več tednov na vrhovih lestvic v Veliki Britaniji in ZDA.
Giles Martin je priznani britanski glasbeni producent in sin legendarnega producenta Georgea Martina, ki je bil znan kot 'peti Beatle' zaradi svojega ključnega vpliva na glasbeni razvoj skupine. Giles Martin danes nadaljuje očetovo delo s skrbnim restavriranjem, remiksiranjem in digitalno obdelavo arhivskih posnetkov Beatlov, s čimer omogoča, da njihova glasbena zapuščina zveni sveže in tehnično dovršeno tudi za sodobne poslušalce.
Album Rubber Soul velja za prelomnico v zgodovini rocka, saj je zaznamoval prehod skupine iz preprostih ljubezenskih pesmi v bolj introspektivno, umetniško in eksperimentalno ustvarjanje. Na tem albumu so Beatli začeli vključevati elemente folka, indijske glasbe in bolj kompleksnih besedil, kar je postavilo temelje za razvoj albumov kot umetniških celot, namesto da bi bili le zbirke singlov.
Demo posnetek (okrajšava za demonstracijski posnetek) je začetna, pogosto neobdelana različica pesmi, ki jo glasbenik posname, da bi zabeležil svojo idejo, melodijo ali strukturo skladbe. Ti posnetki so v glasbeni industriji ključni za arhiviranje ustvarjalnega procesa, saj razkrivajo, kako se je pesem razvijala od prvotne zamisli do končne studijske produkcije, ki jo poslušalci slišijo na albumih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.