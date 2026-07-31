Na razširjeni izdaji albuma Beatlov še neobjavljena Lennonova pesem

Demo posnetek za pesem skupine The Beatles je bil desetletja skrit v arhivih, odkrili pa so ga ob pripravah načrtov za ponovno izdajo albuma. Producent Giles Martin je za Rolling Stone povedal, da je bilo to presenečenje. "Bila je ena tistih stvari, ki so prišle iz Lennonove zapuščine," je povedal. Razširjeni album bo vključeval tudi doslej neobjavljene domače demo in studijske posnetke.

Ljubitelje Beatlov bo verjetno navdušila super deluxe izdaja albuma Rubber Soul , ki bo izšla kot komplet štirih CD in petih LP-plošč. Pesmi s plošče bo mogoče slišati v obliki novega stereo miksa, v mono obliki, obliki, kot je bila objavljena v ZDA, ter v oblikah, kot so nastajale med snemanji. Vsebovala bo skupno 68 skladb, vinilni komplet pa bo vseboval tudi 7-palčni singel s skladbama Day Tripper in We Can Work It Out .

Na voljo bo tudi 88-stranska knjiga z uvodom, ki ga je napisal Paul McCartney, in predgovorom, ki je nastal na podlagi Lennonovih besed. Knjiga vsebuje tudi opombe o skladbah, fotografije in podroben vpogled v ozadje albuma.

Rubber Soul je bil šesti studijski album angleške rock skupine. Naletel je na veliko odobravanje kritikov in bil več tednov na vrhovih lestvic v Veliki Britaniji in ZDA.