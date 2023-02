Na rdeči preprogi nagrad brit prevladovala drzna rdeča in črna moda

Podobno kot ameriške zvezde na grammyjih, so tudi angleški znani obrazi iz omare potegnili drzne oprave. Noč sta zaznamovali predvsem rdeča in črna barva, za katero so se odločili številni znani, manjkalo pa ni niti golih nosečniških trebuščkov, poklonov angleški zastavi in napihljivega lateksa. Za slednjega je poskrbel pevec Sam Smith in hitro postal tarča viralnih šal.

Rdeča preproga britanskih glasbenih nagrad brit je postregla z zanimivimi modnimi odločitvami. Številna znana imena so se odločila za večno črno klasiko, za popularno izbiro pa se je izkazala tudi rdeča barva. Sijoča pevka Jessie J, ki je nedavno razkrila, da pričakuje otroka, je na dogodku ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček. Rdeč pajac z izpostavljenim trebuhom je opremila z bujnim plaščem.

Za rdeče tone so se odločile tudi članice zasedbe Flo, Stella Quaresma, Renee Downer in Jorja Douglas, ki so na prireditev prišle v ujemajočih se opravah in požele veliko pozornosti. V oko marsikaterega gledalca sta padli tudi dvojčici, ki sestavljata duet Nova Twins. Na rdečo preprogo sta stopili v drznih toaletah iz tartana v barvah angleške zastave in se poklonili angleškemu punku.

Znanim obrazom, ki so se odločili za večno črno klasiko, sta se pridružili pevka Kim Petras, ki se je odločila za drzno poslikavo oči, in hollywoodska zvezdnica Salma Hayek, ki je na prireditvi promovirala prihod filma Vroči Mike 3. Igralka je za priložnost oblekla opravo iz usnja. V večni črni je prireditev obiskala tudi glasbenica Ellie Goulding, ki je za priložnost nadela hlače in drzen top, ki se je do potankosti prilegal njenemu telesu. V klasičnih črnih toaletah sta se dogodka udeležila igralca Lucien Laviscount ter Camille Razat, znana po vlogah iz serije Emily in Paris. Televizijska voditeljica Maya Jama in radijka Clara Amfo sta se prav tako odločili za črno.

Z nadvse nenavadno napihljivo opravo iz lateksa je šokiral pevec Sam Smith, ki je minute po nastopu na rdeči preprogi postal tarča viralnih šal. Uporabnike družbenih omrežij je med drugim spominjal na avtomobilsko gumo ter spolno igračko. Modne poznavalce je s klasično moško obleko in velikim modnim dodatkom - cvetom prepričal navadno barviti Harry Styles. Podelitve britanskih glasbenih nagrad se je udeležil tudi vedno sproščeni in zabavni glasbenik Lewis Capaldi v igrivem suknjiču. Kdo pa je namesto klasičnih barv posegel po bolj opaznih odtenkih? Olimpijec Tom Daley in Dustin Lance Black sta na rdečo preprogo stopila v rožnato-vijoličnih odtenkih, Tom pa je za priložnost nadel tudi svetlikajoče čevlje s platformo. Z modnimi odločitvami je bila opazna tudi televizijka in glasbenica Michelle Visage, ki se je odela v barve angleške zastave. Pevki Shania Twain in Leigh Anne Pinnock sta za razliko od večine posegli po poletnih barvah, medtem ko sta didžej David Gueta in igralka Billie Piper ubrala drugačno pot, eden v športni jakni, druga v hlačah. Nasmejani evrovizijec Sam Ryder je dogodek obiskal v pastelnih odtenkih. veliko pozornosti pa je požel tudi Slawn, prvi nigerijski oblikovalec, ki je imel čast oblikovati letošnje kipce.